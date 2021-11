Ducati Pro-III è il nuovo monopattino elettrico della casa di Borgo Panigale

La casa motociclistica di Borgo Panigale ha presentato il suo monopattino elettrico più avanzato di sempre nella gamma di prodotti per la mobilità elettrica Ducati Urban.

Ducati Pro-III è dotato di chip NFC incorporato e della possibilità di ricaricare gli smartphone attraverso le porte di ricarica USB Pro-III, fattori che rappresentano i punti di forza del nuovo e-scooter targato Ducati.

Caratteristiche del monopattino Ducati Pro-III

Il nuovo monopattino elettrico Ducati Pro-III utilizza la tecnologia NFC ampiamente utilizzata nei pagamenti tramite smartphone e smartwatch. L’introduzione della tecnologia NFC consente di sbloccare il monopattino semplicemente avvicinando lo smartphone al display del veicolo.

Il monopattino Ducati Pro-III è spinto da un motore da 350 W in grado di fornire una velocità massima di 25 Km/h ed è alimentato da un pacco batteria da 468 Wh che secondo l’azienda è in grado di garantire fino a 50 Km di percorrenza.

Per la produzione del monopattino Ducati si affida ad altri produttori interessati a sfruttare il prestigioso brand motociclistico.

Disponibilità e prezzo del monopattino Ducati Pro-III

L’e-scooter Ducati Pro-III è già disponibile al prezzo di listino di 799 euro e sebbene si tratti dell’offerta di micromobilità più avanzata dell’azienda, non è all’altezza di ciò che Ducati afferma di poter costruire.

Attualmente Ducati non ha nemmeno intrapreso iniziative concrete per produrre moto elettriche a breve termine, tuttavia la società aveva precedentemente annunciato che sarebbe stato l’unico fornitore di moto da corsa elettriche per la serie di corse MotoE dal 2023.

Non è chiaro se Ducati produrrà le e-bike da corsa ad alta velocità entro il 2023 o se ha già stretto alcune partnership con produttori per la realizzazione di moto da corsa.

