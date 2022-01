Apple continua a registrare una forte crescita delle entrate derivanti da servizi come l’App Store e iCloud che rappresentano un elemento sempre più importante dei risultati finanziari dell’azienda. Di anno in anno, infatti, i servizi diventano un riferimento sempre maggiore per la casa di Cupertino, non più legata esclusivamente alle vendite di iPhone, iPad e Mac. I numeri ufficiali relativi al 2021 appena terminato certificano un nuovo passo in avanti dell’ecosistema di servizi di Apple.

Continua la crescita dei servizi Apple nel corso del 2021

I numeri registrati dall’ecosistema di servizi di Apple continuano a crescere. L’App Store, vero e proprio riferimento per i prodotti Apple, ha registrato un 2021 da record con oltre 600 milioni di persone, sparse in 175 Paesi al mondo, che visitano l’App Store ogni settimana. L’App Store è una vera e propria miniera d’oro anche per gli sviluppatori che, dal 2008 al 2021, hanno venduto beni digitali per un totale di 260 miliardi di dollari.

Apple ha anticipato, inoltre, che nel 2021 i beni ed i servizi digitali dell’App Store hanno fatto segnare un nuovo record. Da notare che nel periodo compreso tra Natale e Capodanno, Apple ha registrato una crescita in doppia cifra per le entrate derivanti dall’App Store rispetto all’anno precedente. Nel nuovo report rilasciato dall’azienda, inoltre, viene evidenziata la presenza di oltre 200 giorni senza pubblicità e senza acquisti in app nel catalogo di Arcade+.

La crescita dei servizi di Apple trova conferma anche nel successo di Apple Pay che oggi ha superato quota 9 mila banche partner. Il servizio è oggi disponibile in quasi 60 Paesi. Nel corso del 2021, inoltre, Apple Pay ha fatto il suo debutto in nove nuovi mercati. Tra questi ci sono mercati strategici come il Messico, la Colombia e Israele che potranno garantire un gran numero di nuovi utenti in futuro.

La casa di Cupertino ha sottolineato anche la crescita di Fitness+, il servizio che oggi mette a disposizione degli utenti circa 2 mila workout da consultare on demand per migliorare il proprio benessere fisico e mentale. Nel frattempo, Apple Books ha superato quota 8 milioni di libri e audiolibri disponibili. Ogni mese, inoltre, oltre 100 milioni di utenti usano lo store di libri digitali.

Apple sottolinea anche il “successo” di Apple TV+. Il servizio di streaming ha ottenuto 736 nomination con le sue produzioni nel corso dei suoi primi due anni con 190 premi raccolti nelle principali rassegne internazionali. Nel report legato ad Apple TV+, l’azienda sottolinea l’arrivo della terza stagione di The Morning Show ma non rivela dettagli e informazioni precise in merito agli effettivi abbonati della sua piattaforma di streaming che continua ad essere uno dei servizi di minor successo dell’intero ecosistema.