I futuri modelli di iPhone potrebbero non solo consentire la ricarica wireless di altri dispositivi, ma essere in grado di farlo attraverso il display anteriore, anziché tramite il retro dello smartphone.

Dalla domanda di brevetto di Apple sembra tuttavia che la funzionalità sia meno entusiasmante di quello che sembra di primo acchito, dal momento che i disegni allegati suggeriscono che si tratta più che altro di un display ibrido, con una sezione dello schermo che potrebbe essere abilitata per la ricarica wireless ma che non sarebbe in grado di visualizzare nulla.

Apple brevetta una nuova tecnologia di ricarica per iPhone

Il concetto non sembra dunque quello di poter ricaricare l’iPhone appoggiandolo sullo schermo dell’iPad, ma piuttosto ricaricare la stilo Apple Pencil appoggiandola su un bordo dello schermo dell’iPad o dell’iPhone, semplicemente mettendola giù come viene più spontaneo.

Lo schema del brevetto porta un esempio di Apple Pencil appoggiata su un display e un dettaglio che mostra dove potrebbero essere posizionate le bobine di ricarica wireless sotto lo schermo.

Questa domanda di brevetto è accreditata a otto inventori tra i quali spicca Zaki Moussaoui, il cui precedente lavoro correlato include una domanda di brevetto sulla prevenzione dell’interferenza dei caricabatterie wireless con CarKey.

Apple potrebbe lanciare un iPhone senza SIM prima del previsto, ma attualmente la società deve fare i conti con lo stabilimento in India chiuso per cattive condizioni igieniche.

