Da oggi, 10 dicembre, Amazon vende anche automobili. Non in Italia, ma solo negli Stati Uniti per ora, dove i clienti possono acquistarne di nuove online in 48 città statunitensi tramite i concessionari aderenti. Amazon Autos è il nome di questo nuovo servizio che arriva sul mercato americano con la collaborazione di Hyundai, casa automobilistica sudcoreana con cui Amazon aveva già annunciato il progetto poco più di un anno fa.

Comprare l’auto su Amazon, direttamente

Comprare automobili su Amazon Autos non è la stessa cosa che comprare prodotti su Amazon, intendiamoci. Ci sono le recensioni dei clienti e dei venditori (i concessionari), l’opzione per aggiungere al carrello e le varie modalità di pagamento di Amazon, ma bisogna innanzitutto recarsi fisicamente presso i concessionari partner del servizio, sedi dalle quali è possibile tuttavia cercare online i veicoli disponibili, scremando la ricerca per caratteristiche, colori, modelli e allestimenti, ottenere un finanziamento, firmare i documenti necessari per l’acquisto e completare l’ordine in pochi clic, direttamente dal sito di Amazon Autos.

Volendo, è possibile anche permutare un veicolo, il cui valore (indicato da aziende terze indipendenti) viene sottratto dal prezzo di acquisto della nuova auto, che verrà consegnata al momento del ritiro del vecchio veicolo. E no, una volta finalizzato il pagamento l’auto non viene consegnata a casa o a un indirizzo scelto dall’utente, ma si potrà ritirare dal concessionario in cui è stata ordinata. Anche perché il venditore effettivo del veicolo è il concessionario, mentre Amazon fa da intermediario fra quest’ultimo e il cliente.

“Con Amazon Autos, stiamo portando la semplicità e la facilità che i clienti si aspettano da Amazon all’acquisto di auto, uno dei loro acquisti più importanti, offrendo al contempo ai concessionari un nuovo canale per entrare in contatto con un vasto pubblico” ha detto il capo di Amazon Autos Fan Jin in occasione del lancio del servizio.

Per il momento si possono acquistare su Amazon Autos solo le auto di Hyundai, e soltanto nelle seguenti città statunitensi: Atlanta, Austin, Baltimore, Beaumont-Port Arthur, Birmingham, Boston, Champaign/Springfield, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbia, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fond Du Lac, Ft. Myers/Naples, Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, Harrisonburg, Hartford, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Los Angeles, Miami, Milwaukee, Minneapolis-St. Paul, Nashville, New York, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, Providence, Raleigh-Durham, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle, Sheboygan, Springfield, St. Louis, Tampa, W. Palm Beach e Washington D.C.

Non ci sono al momento informazioni riguardo a un’eventuale arrivo in Italia del servizio, ma Amazon ha fatto sapere tuttavia che prossimamente allargherà la disponibilità di Amazon Autos facendo spazio ad altre case automobilistiche, arrivando in altre città statunitensi, aggiungendo altre opzioni come il leasing e aumentando il numero di veicoli disponibili, per ora limitati a quelli di Hyundai, che si fa apripista per un servizio dal notevole potenziale.

“L’inserimento del nostro inventario su Amazon ha cambiato il modo in cui ci mettiamo in contatto con chi compra auto. Ci permette di mostrare i nostri veicoli a milioni di acquirenti tutti i giorni, potendo stabilire i nostri prezzi in anticipo. Ora possiamo raggiungere un vasto pubblico con l’esperienza comoda e trasparente che i clienti si aspettano quando acquistano su Amazon. I clienti arrivano entusiasti di ritirare la loro nuova auto e da lì possiamo costruire con loro un rapporto” ha commentato Steven Suh, capo del reparto vendite di Hyundai South Bay, Los Angeles.