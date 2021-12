Dopo il guanto di sfida lanciato dalla start-up cinese di auto elettriche Nio a Tesla meno di una settimana fa, Huawei ha rilasciato dettagli su un veicolo elettrico con specifiche, a detta loro, superiori alla Model Y della casa californiana.

Huawei presenta un’auto intelligente e superiore a Model Y

Il colosso cinese, famoso per i suoi prodotti di telecomunicazioni e smartphone, ha dichiarato che non produrrà auto da solo, ma di aver lavorato con case automobilistiche su tecnologia come la guida autonoma. Il primo modello di Huawei secondo le parole di Richard Yu, direttore esecutivo e CEO dell’azienda, all’evento di lancio tenutosi giovedì scorso, sarà l’Aito M5. Si tratta di un’auto che funziona sia elettricamente che a carburante, e che avrà come sistema operativo HarmonyOS.

Yu ha affermato che l’Aito M5 offrirà una potenza di picco e un’autonomia superiori alla Model Y. Tuttavia l’auto non sarà completamente elettrica, poiché presenta un serbatoio in grado di offrire autonomia extra quando si scarica la batteria. Fra le altre numerose caratteristiche troviamo il vetro insonorizzato a doppio strato, con il CEO che ha dichiarato che l’auto fornirà un suono premium.

“ Saprai se è premium o meno dal suono. Siamo in grado di offrire l’esperienza di qualità di “library grade”. ”

L’Aito M5 è la prima auto del marchio Aito, che fa parte della casa automobilistica Seres la quale ha già utilizzato in precedenza componenti Huawei, ad aggiungere “intelligenza all’auto”. Noto anche come SF Motors, Seres è una sussidiaria con sede nella Silicon Valley, della casa automobilistica Sokon con sede a Chongqing. Seres afferma di essere posizionata in modo da poter costruire e vendere in maniera indipendente in Cina e Stati Uniti.

Aito M5 avrà HarmonyOS e un prezzo inferiore a Tesla

L’integrazione con HarmonyOS abbraccia l’idea che le automobili assomiglieranno sempre di più agli smartphone, con touchscreen per regolare funzioni dell’auto, ma anche ascoltare musica e guardare un film. Inoltre uno degli smartwatch Huawei può essere utilizzato come chiave dell’auto.

L’auto è stata annunciata durante l’evento di giovedì scorso insieme ad un laptop, degli occhiali intelligenti, uno smartwatch e uno smartphone pieghevole. Durante l’evento, il CEO di Huawei ne ha approfittato per parlare dell’entrata nella blacklist americana nel 2016 con tutte le sanzioni che ne sono conseguite, ma anche di come la compagnia non abbia mollato e ricevuto un forte sostegno.

“ Molti round di sanzioni degli ultimi tre anni ci hanno fatto precipitare nell’inverno più lungo, perché nessun inverno dura più di tre anni. Nonostante le grandi difficoltà, abbiamo ricevuto un forte sostegno da parte di consumatori e partner in tutto il mondo. ”

Le consegne di Aito M5 inizieranno intorno al 20 Febbraio dopo il capodanno lunare, con prezzi post-sovvenzione che partono da 250.000 yuan (circa 34.659 euro), inferiori a quelli della Model Y di Tesla che invece partono da 280.752 yuan dopo i sussidi (circa 38.923 euro). La start-up Li Auto, la quale monta un’estensione di autonomia a carburante simile sulla sua Li One, ha un prezzo di 338.000 yuan senza sussidi (circa 46.803 euro).

Anche Nio ha rilevato i prezzi e le date di inizio consegne delle sue due nuove auto. La berlina elettrica ET5 avrà un prezzo di partenza di 328.000 yuan pre-sovvenzione (circa 45.445 euro) con consegne a partire da Settembre 2022, mentre la berlina elettrica ET7 avrà un prezzo di partenza di 448.000 yuan (circa 62.057 euro) con consegne previste a partire da Marzo 2022.

Che ne pensate dell’arrivo di Huawei sul mercato automobilistico? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

