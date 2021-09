La Model 2 di Tesla potrebbe arrivare nel 2023 e senza volante

Elon Musk, CEO di Tesla, torna nuovamente a parlare di un’auto elettrica economica sprovvista di volante. L’ecleptico imprenditore statunitense ne ha parlato con i suoi dipendenti, secondo le informazioni raccolte da Electrek, in cui ha affermato che l’obiettivo delle compagnia sarebbe quello di commercializzare questa nuova automobile durante il 2023.

25.000 dollari e guida completamente autonoma

Tesla Model 2, teoricamente sarà questo il nome dell’auto elettrica, dovrebbe avere un costo pari a 25.000 dollari, un prezzo molto allettante per i potenziali clienti alla ricerca di una Tesla a prezzo contenuto. Per quanto riguarda la possibilità che la Model 2 possa realmente arrivare su strada senza volante, Electrek riporta che Musk avrebbe posto questa domanda ai suoi dipendenti: “Vogliamo che questa macchina sia dotata di volante e pedali?“.

Se ciò dovesse corrispondere al vero, il sistema Autopilot di Tesla, potenziato in questi anni dai numerosi chilometri percorsi dalle automobili, dovrebbe funzionare da cuore centrale per assicurare una guida sicura senza alcun tipo di input da parte dei passeggeri. Ancora non si sa se Elon Musk abbia realmente in mente di lanciare la Model 2 senza volante, ma l’abbattimento dei costi relativi alla nuova cella Tesla 4680 potrebbero rendere la nuova auto elettrica molto allettante per milioni di potenziali acquirenti.

