Huawei ha presentato in Cina un nuovo paio di occhiali intelligenti chiamati Huawei Smart Glasses con un design differente dal modello precedente.

Huawei presenta dei nuovi occhiali con funzioni salutistiche e smart

L’azienda aveva già lanciato in precedenza degli occhiali intelligenti in collaborazione con Gentle Monster, ma la nuova versione si differenzia per via di un innovativo design. Sono dotati di un telaio anteriore staccabile in grado di offrire tre tipi di montatura classici: telaio classico, pilota elegante e telaio rotondo retrò. Inoltre è disponibile in una varietà di cornici colorate.

I nuovi Huawei Smart Glasses utilizzano altoparlanti stereo ad alta definizione da 128 mm² che avvolgono le orecchie. Il sistema acustico a campo sonoro inverso è progettato per ridurre la dispersione del suono. Presenti anche un doppio microfono per ridurre il rumore del vento e catturare meglio i suoni ambientali.

Gli occhiali sono dotati di HarmonyOS e supportano la connessione simultanea di due dispositivi (presente anche un tasto per passare da un dispositivo all’altro), hanno la visualizzazione intelligente, la quale supporta brevi messaggi, informazioni relative a pianificazioni e carte d’imbarco. Sono anche dotati di gesture per il controllo musicale e delle chiamate: doppio tocco per mettere in pausa o riprodurre la musica, scorrere per cambiare traccia, tenere premuto per rifiutare la chiamata e premere per ascoltare ciò che ci interessa.

Non solo funzioni smart, ma anche un occhio alla salute. I Huawei Smart Glasses possono aiutarci a prestare attenzione alla postura della colonna vertebrale. Infatti sono in grado di monitorare chi li indossa, per quanto tempo tiene la testa bassa e valutare la salute della colonna vertebrale. Inoltre, grazie alla ricerca e allo sviluppo congiunti con il dipartimento di medicina riabilitativa del primo ospedale affiliato dell’Università di Sun Yat-sen, possono fornire un allarme tempestivo di rischi per la salute della stessa.

I nuovi occhiali hanno una autonomia fino a 16 ore con carica completa e con 10 minuti di ricarica sono in grado di fornire fino a 80 minuti di riproduzione musicale. Inoltre sono dotati di certificazione IPX4 e quindi possono essere utilizzati sotto la pioggia. Il prezzo parte da 1699 yuan (circa 236€) per la versione con lenti ottiche, mentre la versione con occhiali da sole è in vendita a 1899 yuan (circa 264€).

Che ne pensate dei nuovi occhiali Huawei? Fatecelo sapere con un commento.

Leggi anche: Il pieghevole Huawei P50 Pocket è ufficiale e lancia la sfida a Samsung