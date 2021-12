Huawei ha appena annunciato MateBook X Pro 2022, una versione aggiornata dell’omonimo notebook lanciato l’anno scorso. Ecco le caratteristiche di questo computer portatile e in quali aspetti il nuovo modello è stato migliorato.

Caratteristiche di Huawei MateBook X Pro 2022

Huawei MateBook X Pro 2022 viene fornito con un nuovo display touch FullView da 14,2 pollici 3.7K LTPS con un rapporto schermo-corpo del 92,5%, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, regolazione dinamica della luminosità secondo le condizioni di luce ambientale e certificazione hardware TÜV Rheinland Low Blue Light.

Il nuovo notebook Huawei impiega gli ultimi processori Intel Core i5 e i7 Tiger Lake-U di 11a generazione ai quali sono abbinati 16 GB di RAM e un’unità SSD NVMe PCIe di capacità fino a 1 TB.

Huawei MateBook X Pro 2022 adotta inoltre un nuovo sistema di raffreddamento a doppia ventola che insieme ai moduli di dissipazione del calore ultrasottili migliora notevolmente l’efficienza di dissipazione del calore.

Il sistema intelligente di controllo della temperatura può regolarsi in base al feedback in tempo reale, consentendo al notebook di funzionare in modo più silenzioso.

Il notebook offre un ampio e reattivo trackpad con copertura di rilevamento del 100% che supporta sei semplici gesti, incluso il tocco delle nocche per acquisire schermate e lo swipe per regolare il volume. La tastiera full-size offre un’elevata corsa dei tasti di 1,5 mm e la regolazione della retroilluminazione a più livelli.

Huawei MateBook X Pro 2022 è dotato di altoparlanti back-to-back per il woofer e utilizza la tecnologia audio Huawei Sound per produrre effetti sonori surround coinvolgenti. I quattro microfoni offrono la cancellazione intelligente del rumore e il rilevamento vocale a 360° fino a un raggio di 5 metri.

Specifiche di Huawei MateBook X Pro 2022

Display multi-touch a 10 punti da 14,2 pollici (3120×2080 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità di 500 nit, gamma di colori dual ΔE<1, P3 e sRGB, 1,07 miliardi di colori, rapporto di contrasto 1500:1

Processore Intel Core i5-1155G7 Tiger Lake-U di 11a generazione a 2,5GHz (turbo fino a 4,5 GHz) oppure Intel Core i7-1159G7 Tiger Lake-U di 11a generazione a 2,9GHz (turbo fino a 4,9 GHz), Grafica Intel Iris Xe

16 GB di RAM LPDDR4, unità SSD PCIe NVMe da 512 GB o 1 TB

Windows 10 home

Webcam 720p HD

Scanner di impronte digitali integrato sul pulsante di accensione

Connettività WiFi 802.11ax 160 MHz, Bluetooth 5.1, USB-C x 4 (supporto dati, ricarica e DisplayPort), jack da 3,5 mm per cuffie e microfono

6 altoparlanti e configurazione a frequenza divisa, quattro microfoni

Batteria da 60 Wh, ricarica rapida USB-C da 65 W

Dimensioni: 310x221x15,5 mm; Peso: 1,38 kg

Disponibilità e prezzi di Huawei MateBook X Pro 2022

Huawei MateBook X Pro 2022 è attualmente disponibile su ordinazione e sarà in vendita in Cina dal 6 gennaio nei colori Emerald, Space gray e Silver.

Il modello con CPU Intel Core i5, 16 GB di RAM e SDD da 512 GB ha un prezzo di 9.499 yuan (circa 1.318 euro), mentre la variante con CPU Intel Core i7, 16 GB di RAM e SDD da 512 GB costa 10.499 yuan (circa 1.456 euro). Il modello con CPU Intel Core i7, 16 GB di RAM e SDD da 1 TB costa 12.499 yuan (circa 1.730 euro).

