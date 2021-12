I prodotti della serie Echo di Amazon sono tra i più desiderati da chi vuole un assistente vocale con cui interagire e controllare la propria casa. Grazie ad alcune offerte presenti su Unieuro e Amazon è ancora più desiderabile come regalo di Natale, per sé o per un amico.

Amazon Echo ed Echo Dot 4 in offerta

Da Unieuro, la nota catena di elettronica di consumo, è presente un’offerta strepitosa relativa ad Amazon Echo di quarta generazione, scontato del 60% rispetto al suo prezzo originale. Sullo store online ufficiale è infatti possibile acquistarlo a soli 39,99 euro (con spese di spedizione di 4,99 euro) anziché 99,99 euro, davvero invitante.

L’altoparlante intelligente è disponibile nella colorazione antracite e per chi avesse un punto vendita Unieuro nelle vicinanze è possibile prenotare il ritiro in negozio risparmiando quindi le spese di spedizione. Potete acquistare Amazon Echo di quarta generazione su Unieuro a 39,99 euro invece di 99,99 euro.

Su Amazon invece sono davvero numerose le promozioni relative alla serie Amazon Echo, sia per quanto riguarda il modello più evoluto sia per quanto riguarda il “piccolo” Amazon Echo Dot, in entrambi i casi di quarta generazione. Amazon Echo (4th Gen) è proposto a 49,99 euro invece di 99,99 euro, ma insieme allo speaker acquisterete anche una lampadina connessa Philips con attacco E27, ovviamente compatibile con Amazon Alexa.

Amazon Echo Dot (4th Gen) è invece disponibile in abbinamento con due lampadine intelligenti Philips a 39,99 euro invece di 84,89 euro, oppure nella versione con orologio e due lampadine Philips a 49,99 euro o ancora con presa intelligente Amazon a 54,98 euro invece di 84,98 euro.

E non dimenticate Amazon Echo Show 8, il display intelligente con Alexa, in super offerta sia per quanto riguarda il modello di prima generazione che per quanto concerne la seconda generazione. A seguire trovate tutti i link per l’acquisto su Amazon, con spedizione gratuita per i clienti Amazon Prime.