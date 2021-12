Fare regali a tema tecnologia è sempre piuttosto difficile: trovare prodotti interessanti, validi e allo stesso tempo non troppo costosi è un’impresa spesso ardua perché cercando un minimo di risparmio si rischia sempre di incappare in cianfrusaglie poco durevoli. Se poi ci fanno delle ricerche online spesso si incontrano i soliti prodotti, che ormai hanno tutti. Ecco perché abbiamo fatto una ricerca più oculata di 7 gadget tecnologici un po’ più esclusivi, rari e che allo stesso tempo abbiano una loro utilità nella vita di tutti i giorni.

Iniziamo dunque a vederli e partiamo da un prodotto semplice, anche abbastanza comune ma in questo caso unico nel suo genere.

Ciabatta Smart di meross con presa italiana

Se vi dicessimo che vi stiamo proponendo una ciabatta smart normalissima probabilmente chiudereste subito questa pagina, ma la ciabatta in oggetto invece è speciale. L’abbiamo cercata in lungo e in largo e finalmente l’abbiamo trovata: questa è si una ciabatta smart, ma oltre all’ingresso schuko ha anche la compatibilità con le prese italiane. Sul mercato è praticamente impossibile reperire ciabatte smart con prese italiane e qui sta l’unicità di questo prodotto, che dunque non ha bisogno di adattatori vari per renderla compatibile alle prese a 3 poli.

Così come le altre ciabatte smart poi è gestibile dall’applicazione meross e a sua volta dagli assistenti vocali quali Alexa e Google Assistant, per cui si può assegnare un nome a ciascuna presa e attivarla e disattivarla con la voce. Sono poi presenti ben 4 porte USB che però si possono comandare, lato Smart, solo unicamente, unica pecca. Ad esempio noi abbiamo collegato a queste porte USB le luci natalizie per cui è sufficiente chiedere a Google di accendere o spegnere le “luci di natale” per avere un tocco di magia smart in casa.

È disponibile a 40€ su Amazon.

La borraccia veramente Smart: HydrateSpark

Bere è importante e gli esperti invitano ad arrivare a circa 2 litri di acqua al giorno, quantitativo che la maggioranza della popolazione ovviamente non raggiunge. Per questo abbiamo cercato e finalmente trovato una borraccia smart nel vero senso della parola. Si chiama HydrateSpark e, tramite un sensore posizionato sulla parte inferiore con tanto di LED RGB, misura il livello dell’acqua ogni volta che la riposizioniamo sul tavolo.

La differenza verrà poi memorizzata e sincronizzata con lo smartphone, sulla relativa applicazione Hydrate, così da monitorare il quantitativo di acqua che andiamo a bere giornalmente. È possibile poi impostare degli avvisi tramite notifica e/o visivi tramite i LED RGB sulla base della borraccia.

HydrateSpark ha un costo di circa 65 Euro su Amazon

Metro Laser di Xiaomi

Restando sul concetto di Smart, un altro gadget interessante è questo telemetro di Xiaomi che può sincronizzare le misurazioni con lo smartphone, anche su una immagine o su un progetto. È molto semplice, presenta un unico pulsante che:

alla pressione prolungata lo accende o spegne;

con un click semplice accende il laser;

con un secondo click prende la misura.

Frontalmente c’è un display monocromatico che ci darà le informazioni sui sensori e sulle misurazioni. La configurazione è molto veloce con l’app Xiaomi Home dove è poi possibile leggere le misure o sviluppare dei progetti di misurazione. Riguardo la precisione è decisamente buona.

Il Telemetro Laser Xiaomi ha un costo tra i 35 e i 45 euro su Amazon

RollingSquare TAU

Dite basta allo smartphone spento per batteria scarica. Questo gadget costa circa 30 Euro e vi salverà la vita ogni volta che arriverete a sera con il 5-10% di batteria residua. Si tratta di un semplice Power Bank, compatto, da 1400 mAh che si ricarica appoggiandolo magneticamente alla sua basetta da muro, che funge anche da appendi-chiavi.

Sulle estremità ha un cavo Type-C e un cavo Lightning, quindi è compatibile con la maggior parte degli smartphone Android e con gli iPhone, tutti i modelli.

Il suo prezzo è di circa 30€ e lo trovate su Amazon.

Kablecard

Il suo nome non è a caso: si tratta di un gadget che misura poco meno di una carta di credito e spessa pochi mm, che una volta aperta svela i suoi assi nella manica. È presente infatti:

un cavo Type-C / Type-C;

un adattatore Type-C / USB-A;

un adattatore Type-C / MicroUSB;

un adattatore Type-C / Type-A;

un adattatore Type-C / Lightning;

una torcia integrata;

un lettore di MicroSD;

ricarica wireless + basetta stand.

Un gadget da avere sempre in tasca se si lavora molto col computer. Il suo costo è di circa 30 Euro su Amazon.

Cavetto multi funzione InCharge

Se però volete un adattatore più compatto, questo InChager, sempre di RollingSquare, fa al caso vostro. Si può agganciare facilmente alle chiavi, grazie ad una calamita, e si compone di un piccolo cavo con delle estremità sganciabili. Si può trasformare in

USB a Lightning con supporto 12W;

USB-C a Lightning con support 18W

USB to USB-C con supporto 15W;

USB-C to USB-C con supporto 15W.

Il supporto trasferimento file invece è di 480 Mbps / 60 Mbps. Disponibile su Amazon a 19,99 Euro.

Xiaomi Mi Band 6 NFC

La Xiaomi Mi Smart Band non ha bisogno di presentazioni: un gadget pluripremiato, pluriconsigliato ma decisamente inedita e di nuovo interessante nella versione 6 NFC. Questo modello infatti, arrivato da poco sul mercato italiano, ha due caratteristiche che le hanno permesso di fare il salto di qualità rispetto alle precedenti generazioni:

Da una parte c’è la compatibilità con Alexa grazie anche alla presenza di un microfono, possiamo così impartire comandi all’assistente vocale di Amazon;

dall’altra i pagamenti digitali, grazie al chip NFC. In pratica è come avere una carta di credito al polso dato che la sua autonomia di circa 2 settimane di utilizzo.

Trovate ulteriori informazioni nella nostra recensione di Xiaomi Mi Band 6 NFC. È disponibile su Amazon in offerta a 49,99 Euro invece di 54,99 Euro.