OnePlus lancia anche in Europa le cuffie presentate lo scorso ottobre in Cina: parliamo di OnePlus Buds Z2, disponibili da oggi stesso all’acquisto a partire dal sito ufficiale.

Le OnePlus Buds Z2 sono da oggi disponibili in Italia

Le OnePlus Buds Z2 succedono al modello lanciato a fine 2020 e rispetto a queste ultime non troviamo molti cambiamenti a livello di design. L’aggiunta più importante è infatti costituita dalla cancellazione attiva del rumore, ma sono stati fatti passi avanti anche nell’autonomia: la casa cinese promette infatti fino a sette ore di riproduzione con funzione ANC disattivata (altrimenti fino a cinque ore). Ciascun auricolare dispone di una batteria da 40 mAh, mentre all’interno del case sono presenti altri 520 mAh per la ricarica (fino a 38 ore in tutto).

Le cuffie supportano Bluetooth 5.2, codec SBC e AAC, Wearing Detection (con pausa automatica) e Google Fast Pair, e offrono la certificazione IP55 contro acqua e polvere (per le cuffie stesse, IPX4 per il case) per l’uso durante l’attività sportiva. Sono dotate di driver dinamici da 11 mm, tre microfoni integrati che promettono di ridurre i rumori fino a 40 dB, e mettono a disposizione una latenza di 94 ms.

Prezzo e dove acquistare OnePlus Buds Z2

Le cuffie OnePlus Buds Z2 sono disponibili da oggi a partire dal sito ufficiale al prezzo consigliato di 99 euro. Per il momento sono acquistabili nella sola colorazione Pearl White, ma nelle prossime settimane dovrebbero arrivare anche in quella Obsidian Black.

