Ufficiali le cuffie true wireless OnePlus Buds Z2 con cancellazione attiva del rumore

In occasione della presentazione di OnePlus 9RT, il produttore cinese ha lanciato anche un nuovo paio di cuffie true wireless, dotate di cancellazione attiva del rumore, con una messa a punto dedicata agli appassionati dei bassi. Presto disponibili in Cina, le OnePlus Buds Z2 sono pronte a raccogliere il testimone dal modello originale e dare battaglia in un mercato in continuo fermento.

OnePlus Buds Z2, ANC e molto altro

Se le novità dal punto di vista del design sono poche, le OnePlus Buds Z2 presentano numerose novità tecniche, a partire dalla cancellazione attiva del rumore (ANC), funzione ripresa dalle OnePlus Buds Pro, incluso un sistema a tre microfoni per migliorare la cancellazione. La stabilità della connessione è garantita dal Bluetooth 5.2, e grazie a una latenza di appena 94 millisecondi anche il gaming non sarà un problema.

Le nuove cuffie OnePlus sono dotate di driver dinamici da 11 millimetri, con ottimizzazioni per le basse frequenze, supportano il codec AAC, lo standard Dolby Atmos e la funzione OnePlus Fast Pair. L’algoritmo di cancellazione attiva del rumore permette di ridurlo di ben 40 decibel, grazie a 3 microfoni DNN e a un sistema che riduce il rumore del vento.

I controlli touch possono essere utilizzati per cambiare traccia, avviare o interrompere la riproduzione e attivare gli assistenti vocali. Non manca la certificazione IPX55 che rende le cuffie resistenti a sudore, pioggia, schizzi d’acqua e sporco, mentre per il case è presente la certificazione IPX4.

Buona l’autonomia grazie alla batteria da 40 mAh presente in ogni auricolare: è possibile raggiungere le sette ore di utilizzo con ANC spento e cinque ore con ANC attivo. L’autonomia complessiva si attesta sulle 38 ore, che scendo a 27 attivando la cancellazione del rumore, grazie alla batteria da 520 mAh presente nel case di ricarica. La Warp Charge inoltre permette di ottenere cinque ore di autonomia con una ricarica di appena 10 minuti, ideale prima di uscire per una corsa. Con una carica di cinque minuti si raggiungono inoltre due ore di autonomia, un ottimo risultato.

Le dimensioni del case sono di 73,15 x 36,80 x 29,07 mm per un peso di 42 grammi, mentre le cuffie misurano 33 x 22 x 21,8 millimetri con un peso di 4,6 grammi.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie OnePlus Buds Z2 saranno disponibili in Cina a partire dal 19 ottobre nelle colorazioni bianca e nera al prezzo di 499 yuan, circa 67 euro al cambio attuale. Nessuna informazione al momento sull’eventuale disponibilità nei mercati internazionali.