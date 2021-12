Da oggi tenere sotto controllo la qualità dell’aria è ancora più semplice grazie a Smart Air Quality Monitor di Amazon, disponibile all’acquisto a distanza di poco più di un mese dall’annuncio e dall’apertura dei preordini.

Smart Air Quality Monitor è disponibile su Amazon e dialoga con Alexa

Smart Air Quality Monitor, come il nome lascia intuire, è un dispositivo intelligente capace di monitorare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti chiusi: è in grado di tenere sotto controllo cinque importanti fattori, ossia particolato, composti organici, monossido di carbonio, temperatura e umidità dell’aria.

Può essere associato a un dispositivo Echo per il controllo vocale: basta chiedere ad Alexa con frasi come “Alexa, com’è la qualità dell’aria interna?” o “Alexa, quanti gradi ci sono in camera da letto?“, ma si può persino impostare un annuncio dell’assistente virtuale al rilevamento di un cambiamento. Su Echo Show è inoltre possibile visualizzare dettagliatamente l’indice di qualità dell’aria direttamente dalla schermata iniziale.

Previous Next Fullscreen

Se la qualità dovesse essere scarsa si riceve una notifica dal dispositivo Echo oppure dall’app Alexa in modo da poter agire, aprendo ad esempio una finestra e facendo le dovute verifiche. In base a quanto riportato da Amazon stessa, i primi utenti che hanno testato la versione beta hanno restituito riscontri molto positivi.

Se siete interessati all’acquisto di Smart Air Quality Monitor di Amazon, disponibile sul sito al prezzo consigliato di 79,99 euro, potete seguire il link qui in basso:

acquista Smart Air Quality Monitor di Amazon

Leggi anche: Offerte Smart Home Natale 2021: le migliori in tempo reale