Amazon presenta Smart Air Quality Monitor, per prendersi cura della propria salute

Oggi Amazon ha lanciato sul mercato un nuovo dispositivo intelligente, pensato per misurare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi, al fine di consentire alle persone di prendersi cura in maniera efficace della propria salute. Smart Air Quality Monitor è già in pre ordine su Amazon e verrà spedito nel corso delle prossime settimane, in tempo comunque per le festività natalizie.

Qualità dell’aria sempre sotto controllo

Come ci ricordano le più importanti agenzie che studiano l’ambiente, passiamo la maggior parte delle nostre giornate in ambienti chiusi dove, a dispetto di quello che si potrebbe normalmente pensare, sono presenti agenti inquinanti in misura da due a cinque volte superiore rispetto agli ambienti esterni.

Ecco dunque che uno strumento come Smart Air Quality Monitor diventa un indispensabile punto di partenza per un ambiente più sano e confortevole per tutti. Il nuovo dispositivo è in grado di rilevare, oltre alla temperatura e all’umidità ambientale, anche la polvere, i composti organici e il monossido di carbonio presenti nell’aria.

Il piccolo dispositivo (misura appena 65 x 65 x 45 millimetri) è sprovvisto di schermo, ma tutti gli avvisi e le informazioni possono essere visualizzati tramite un dispositivo Echo o attraverso un annuncio nell’app Alexa. In questo modo sarà possibile eseguire manualmente alcune semplici operazioni, come aprire una finestra per cambiare l’aria, ma anche avviare in maniera automatica un purificatore d’aria al superamento di determinate soglie.

Prima della commercializzazione Amazon ha testato il nuovo prodotto con una serie di beta tester, raccogliendo impressioni, suggerimenti e opinioni, per offrire il miglior prodotto possibile. Gli utenti che hanno testato Smart Air Quality Monitor hanno acquisito una maggiore consapevolezza della qualità dell’aria respirata in casa, e hanno preso quelle piccole abitudini, come aprire le finestre regolarmente o accendendo i purificatori d’aria, accorgendosi immediatamente dei miglioramenti.

Amazon Smart Air Quality Monitor è già in pre ordine su Amazon a 79,99 euro, e le spedizioni inizieranno a partire dal prossimo 8 dicembre. Potete pre ordinare la vostra unità utilizzando il link sottostante.

Acquista Amazon Smart Air Quality Monitor a 79,99 euro