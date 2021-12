Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di dicembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese natalizio ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Il potere del cane (original)

Apre le novità Netflix di dicembre 2021 Il potere del cane, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Thomas Savage del 1967. George e Phil sono due fratelli che possiedono un ranch nel Montana. Quando il primo sposa la giovane vedova Rose e la porta a vivere nel ranch, Phil prende di mira lei e il figlio tormentandoli senza sosta. Con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons.

Disponibile su Netflix dall’1 dicembre 2021.

Il potere del cane, il trailer ufficiale

È stata la mano di Dio (original)

Arriva tra le novità del mese È stata la mano di Dio, film diretto da Paolo Sorrentino con Filippo Scotti e Toni Servillo. Napoli, anni ’80: la storia di un giovane di nome Fabio, che avrà l’occasione di vivere uno dei sogni più grandi degli amanti del calcio quando in città arriva Diego Maradona. Questa grande gioia sarà però accompagnata da una tragedia inaspettata che sconvolgerà la sua vita.

Disponibile su Netflix dal 15 dicembre 2021.

È stata la mano di Dio, il trailer ufficiale

Don’t Look Up (original)

Una delle novità Netflix più attese di dicembre 2021 è Don’t Look Up, commedia catastrofica con un ricco cast capitanato da Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Jonah Hill. Una coppia di astronomi si accorge dell’esistenza di un meteorite in rotta di collisione con la Terra e cerca di avvertire tutti che il pianeta sarà distrutto in sei mesi. Nessuno sembra preoccuparsene più di tanto tra le distrazioni di smartphone e social media.

Disponibile su Netflix dal 24 dicembre 2021.

Don’t Look Up, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Il serpente verde (original) – 1 dicembre 2021

(original) – 1 dicembre 2021 Wyatt Earp – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Cleanse – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 I giovani uccidono – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Paura nella notte – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 La tigre nell’ombra – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 A noi le inglesine! – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Virus letale – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Vendetta nel sole – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Unbroken: Path to redemption – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Alissa – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Allons Z’Enfants – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 C’era una volta in Messico – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Hellegat – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Istanbul – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Le bugie nel mio letto – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The end of the journey – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Il ciclone – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Il postino – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 In viaggio con papà – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Pensavo fosse amore… invece era un calesse – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Tre uomini e una gamba – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Troppo forte – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Viaggi di nozze – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The whole truth (original) – 2 dicembre 2021

(original) – 2 dicembre 2021 Single per sempre (original) – 2 dicembre 2021

(original) – 2 dicembre 2021 Burned Bridges – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Paradise Lost – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Rolande met de bles – Storia di una passione – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Cobalt Blue (original) – 3 dicembre 2021

(original) – 3 dicembre 2021 Mixtape – Una cassetta per te (original) – 3 dicembre 2021

(original) – 3 dicembre 2021 Joker – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 David e gli elfi (original) – 6 dicembre 2021

(original) – 6 dicembre 2021 Johnny English colpisce ancora – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 Asakusa Kid (original) – 9 dicembre 2021

(original) – 9 dicembre 2021 The Unforgivable (original) – 10 dicembre 2021

(original) – 10 dicembre 2021 The Enemies – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 I gabbiani muoiono nel porto – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 The Dead Bruges – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 Back to the outback – Ritorno alla natura (original) – 10 dicembre 2021

(original) – 10 dicembre 2021 Dos (original) – 10 dicembre 2021

(original) – 10 dicembre 2021 Virtualmente reale (original) – 10 dicembre 2021

(original) – 10 dicembre 2021 Blinded by the Light – 12 dicembre 2021

– 12 dicembre 2021 I guerrieri del cielo e della Terra – 15 dicembre 2021

– 15 dicembre 2021 Natale in California – Luci della città (original) – 16 dicembre 2021

(original) – 16 dicembre 2021 A Naija Christmas (original) – 16 dicembre 2021

(original) – 16 dicembre 2021 Formentera – 17 dicembre 2021

– 17 dicembre 2021 Psalm 21 – 17 dicembre 2021

– 17 dicembre 2021 IT: Capitolo due – 19 dicembre 2021

– 19 dicembre 2021 Nemici a Natale (original) – 22 dicembre 2021

(original) – 22 dicembre 2021 Il fulmine Murali (original) – 24 dicembre 2021

(original) – 24 dicembre 2021 A 1000 km dal Natale (original) – 24 dicembre 2021

(original) – 24 dicembre 2021 Stories of a generation – con Papa Francesco (original) – 25 dicembre 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Lost in Space – stagione 3, finale (original)

Nel futuro gli esseri umani sono costretti a migrare dalla Terra per formare nuove colonie, ma dopo un atterraggio di emergenza su un pianeta alieno, la famiglia Robinson si ritrova in pericolo: proverà a sopravvivere e a fuggire dalle minacce sparse ovunque. Arriva questo mese la terza stagione di Lost in Space, reboot dell’iconica serie anni ’60.

Disponibile su Netflix dall’1 dicembre 2021.

Lost in Space 3, il trailer ufficiale

La Casa di Carta – Parte 5 vol. 2 (finale) (original)

Si chiude a dicembre 2021 con il volume 2 della quinta parte una delle serie Netflix più popolari di questi anni. Cinque episodi mettono la parola fine alla rapina più celebre di sempre: come si concluderà La Casa di Carta? La serie promette di fornire una risoluzione a tutti gli interrogativi lasciati finora in sospeso, a partire da quelli riguardanti i personaggi.

Disponibile su Netflix dal 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta, Parte 5 vol. 2, il trailer ufficiale

The Witcher – stagione 2 (original)

Da non perdere su Netflix la seconda stagione di The Witcher, serie TV basata sul personaggio protagonista della Saga di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. Questa volta le vicende si baseranno sui primi due libri della saga letteraria: Geralt porta Ciri nella sua casa d’infanzia a Kaer Morhen e cerca di farle da padre grazie all’aiuto di Vesemir. Mentre re, elfi, umani e demoni lottano per la supremazia, deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di lei.

Disponibile su Netflix dal 17 dicembre 2021.

The Witcher 2, il trailer ufficiale

Cobra Kai – stagione 4 (original)

Tra le novità Netflix di dicembre 2021 anche la quarta stagione di Cobra Kai, serie TV sequel/spin-off del film The Karate Kid. Continua il rapporto di amore e odio tra Daniel e Johnny, che si alleano per sconfiggere John Kreese. Riusciranno i protagonisti a trionfare nell’All Valley Karate Tournament sempre più vicino?

Disponibile su Netflix dal 31 dicembre 2021.

Cobra Kai 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

The 100 (stagione 7) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 New Amsterdam (stagione 2) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Coyotes (original) – 2 dicembre 2021

(original) – 2 dicembre 2021 Jurassic World: Nuove avventure (stagione 4) – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Titans (stagione 3) (original) – 8 dicembre 2021

(original) – 8 dicembre 2021 The Sinner (stagione 3) – 9 dicembre 2021

– 9 dicembre 2021 Aranyak (original) – 10 dicembre 2021

(original) – 10 dicembre 2021 How to ruin Christmas (stagione 2) (original) – 10 dicembre 2021

(original) – 10 dicembre 2021 Inspector Koo (original) – 11 dicembre 2021

(original) – 11 dicembre 2021 Elite – Storie brevi ( Phillipe Caye Felipe e Patrick ) (original) – 15 e 23 dicembre 2021

( e ) (original) – 15 e 23 dicembre 2021 Aggretsuko (stagione 4) (original) – 16 dicembre 2021

(original) – 16 dicembre 2021 Decoupled – Divorziare (original) – 17 dicembre 2021)

(original) – 17 dicembre 2021) Emily in Paris (stagione 2) (original) – 22 dicembre 2021

(original) – 22 dicembre 2021 Anxious People (original) – 29 dicembre 2021

(original) – 29 dicembre 2021 Kitz (original) – 30 dicembre 2021

(original) – 30 dicembre 2021 Queer Eye (stagione 6) (original) – 31 dicembre 2021

(original) – 31 dicembre 2021 Stay Close (original) – 31 dicembre 2021

Le novità Netflix di dicembre 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a dicembre 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: le 15 migliori serie TV su Netflix, la nostra selezione