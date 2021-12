Un nuovo coupon è disponibile da oggi su eBay e permette di risparmiare il 15% su una selezione particolarmente numerosa di prodotti di diverse categorie. Di queste fanno parte quelle riguardanti alcuni prodotti Apple, ma anche tablet, smartwatch, smartband, cuffie Bluetooth e videogiochi, quindi vale la pena andare a scoprire tutti i dettagli su come usare il codice sconto e anche qualche esempio.

Nuovo coupon di Natale su eBay: 15% di sconto su una selezione di prodotti tech

Il nuovo coupon eBay è valido dal 6 al 31 dicembre 2021 (fino alle 23:59) e può essere utilizzato fino a un massimo di quattro volte per utente: consente di risparmiare il 15% sugli acquisti superiori ai 10 euro, con uno sconto massimo di 50 euro. Può essere sfruttato su tantissimi prodotti disponibili sul noto sito. Tra questi possiamo segnalarvi, ad esempio:

Come usare il coupon dunque? Basta digitare DIC21EDAYS nel campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto uno o più prodotto idonei al carrello. Per consultare tutti i dettagli e spulciare il catalogo di prodotti compatibili con l’iniziativa è possibile seguire il link qui in basso.

Offerte eBay con coupon DIC21EDAYS

