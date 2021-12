MediaWorld lancia Apple Days e non sembra fermarsi, neanche dopo le offerte del Black Friday e Cyber Monday: se siete interessati all’acquisto di prodotti a marchio Apple, questa è un’ottima occasione per farsi – e fare – un regalo prima delle festività di Natale. Da oggi e fino all’8 dicembre, sia in negozio che online, sarà possibile acquistare prodotti Apple a prezzo ridotto, con la possibilità di poter dilazionare il pagamento a rate. E se non riuscite a trovare l’offerta giusta, non c’è da preoccuparsi: potete sempre dare un’occhiata alla nostra selezione di offerte tech Natale 2021.

Gli sconti MediaWorld Apple Days coprono le seguenti categorie di prodotti:

Mac e iPad : MacBook Pro, MacBook Air, iPad, iMac e accessori;

: MacBook Pro, MacBook Air, iPad, iMac e accessori; iPhone : iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini e accessori;

: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini e accessori; Apple Watch : Apple Watch SE Nike e accessori;

: Apple Watch SE Nike e accessori; Auricolari wireless: AirPods e Beats.

Se volete potete anche sfogliare il volantino MediaWorld Apple Days.

Offerte MediaWorld Apple Days fino all’8 dicembre

Le offerte Apple Days sono valide sia in negozio che sul sito di MediaWorld: a volte i prodotti elencati di seguito potrebbero non essere disponibili, per cui vi consigliamo di contattare il negozio fisico più vicino e chiedere al personale la disponibilità del prodotto. Ricordate inoltre che con MediaWorld è possibile ottenere quattro mesi gratuiti di Apple Music. Sempre da MediaWorld è disponibile fino al 30 dicembre un’iniziativa gestita da OPIA che permette di ricevere un rimborso da 200 fino a 1000 euro per l’acquisto di un nuovo Mac – iMac, Mac Mini e MacBook – permutando il vecchio usato.

Offerte MediaWorld Apple Days su Mac e iMac

Offerte MediaWorld Apple Days su iPhone e Apple Watch

Offerte MediaWorld Apple Days su Auricolari wireless

