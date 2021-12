Samsung ha rilasciato negli USA una particolare custodia per le cuffie true wireless Galaxy Buds che replica il design dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3.

La cover denominata Galaxy Buds Z Flip3 è realizzata in robusto policarbonato resistente a graffi e urti ed è adatta per la maggior parte delle cuffie true wireless dell’azienda, ovvero Samsung Galaxy Buds, Buds2, Buds Pro e Buds Live.

La custodia Galaxy Buds Z Flip3 replica il design dello smartphone pieghevole

Samsung ha addirittura scelto di integrare il display e il modulo fotocamera di Galaxy Z Flip3 nel design della particolare custodia per Galaxy Buds, sebbene schermo e fotocamera non siano funzionanti.

L’astuccio presenta un design unico che vale la pena di sfoggiare e costa 35 dollari negli Stati Uniti, inoltre è disponibile nei colori nero, crema, verde e viola, le stesse opzioni selezionabili per lo smartphone Galaxy Z Flip3.

Questo accessorio opzionale era già disponibile in Corea e da oggi è acquistabile anche negli Stati Uniti, ma al momento non è noto se e quando Samsung lo renderà disponibile anche in Europa.

Le cuffie TWS Samsung Galaxy Buds Pro sono le più avanzate dell’azienda e offrono tecnologia ANC intelligente, più opzioni di connettività e una migliore qualità delle chiamate. Samsung Galaxy Buds 2 sono l’ultima aggiunta alla gamma.

Leggi anche: Migliori cuffie in-ear di Novembre 2021: ecco i nostri consigli