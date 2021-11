Il Black Friday su Amazon è iniziato e per chi sta cercando un nuovo notebook gaming, è davvero iniziato alla grande. MSI ha messo in sconto una buonissima selezione di notebook gaming e content creator tutti con le ambite schede grafiche NVIDIA GeForce RTX in grado di sfruttare il Ray Tracing, il DLSS, Reflex ed ovviamente anche i driver Studio.

Notebook Gaming MSI offerta Black Friday

Abbiamo selezionato le migliori configurazioni dei notebook gaming MSI in offerta al Black Friday, il consiglio è quello di puntare al modello desiderato e non perdere troppo tempo nell’acquisto perché siamo ancora in pieno shortage e c’è un’altissima richiesta di notebook con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX. In futuro, sempre durante il Black Friday, potrebbero andare in sconto anche altri modelli di notebook MSI con GeFore RTX, restate connessi al nostro canale Telegram per non perdere nessuna occasione.

MSI Katana GF66 e GF76 in offerta Black Friday

Le prime configurazioni che vi segnaliamo riguardano MSI Katana GF66 e GF76. Sono notebook gaming simili, appartenenti alla stessa famiglia ma con alcune differenze. MSI Katana GF66 è supportato dalla GeForce RTX 3050, Core i7 11800H e un pannello da 15,6″ FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce benissimo. MSI ha curato tutto anche la dissipazione e il taglio di RAM e SSD che parte da 16 GB di dual channel e 512 GB PCIe Gen3.

MSI Katana GF66 passa da 1399 Euro a 1199 Euro in offerta Black Friday su Amazon

Il suo fratello maggiore è MSI Katana GF76 che condivide buona parte della base hardware con il GF66 con processore Intel Core i7 11800H, 16 GB di RAM ma passa alla scheda video GeForce RTX 3050 Ti e 1 TB di SSD. Cambia anche il display che raggiunge i 17.2″ di diagonale con risoluzione sempre FullHD e con refresh rate di 144 Hz. Un notebook che lascia tanto spazio al gaming.

MSI Katana GF76 passa da 1599 Euro a 1479 Euro in offerta Black Friday su Amazon

MSI GF65 Thin

L’ultimo notebook gaming selezionato in offerta Black Friday è MSI GF65 Thin che inizia a fare sul serio con la GeForce RTX 3060 in grado di gestire il Ray Tracing decisamente bene grazie alla presenza del DLSS. Il processore è un Core i7 di decima generazione accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD ma è tutta la macchina ad essere interessante con un display da 15.6″ FullHD 144Hz, un buon reparto audio e una tastiera retroilluminata in collaborazione con SteelSeries.

MSI GF65 Thin passa da 1899 Euro a 1449 Euro in offerta Black Friday su Amazon

Notebook Content Creator MSI offerta Black Friday

Sono due i modelli notebook MSI per creator in offerta al Black Friday, il primo è Creator Z16 con GeForce RTX 3060 mentre il secondo è Creator 17 per vuole il top sul mercato. In futuro, sempre durante il Black Friday, potrebbero andare in sconto anche altri modelli di notebook content creator MSI con GeFore RTX, restate connessi al nostro canale Telegram per non perdere nessuna occasione.

MSI Creator Z16 (con e senza touchscreen)

Il Creator Z16 di MSI è un notebook elegante ma decisamente potente. Sotto la scocca nasconde un Core i7 11800H con GeForce RTX 3060 a piena potenza in grado non solo di aiutare tutti i creator ad esprimersi al meglio ma anche di farsi passare più di uno sfizio quando si vogliono distrarre dal lavoro con RTX e DLSS nei titoli riprodotti su un display enorme da 16″ QHD+ e 120 Hz. Tra le altre cose il display è disponibile sia in versione con il supporto al tocco che senza.

MSI Creator Z16 touchscreen passa da 2899 Euro a 2799 Euro in offerta Black Friday su Amazon

MSI Creator Z16 passa da 2699 Euro a 2599 Euro in offerta Black Friday su Amazon

MSI Creator 17

Una novità anche per chi cerca una macchina da lavoro bella grande, è il nuovo MSI Creator 17 con un display, non solo enorme da 17,3” con risoluzione 4K ma anche con tecnologia MiniLED, decisamente tanta roba. Il processore invece è un Intel Core i7 11800H a 10 nanometri ed è accompagnato da una GeForce RTX 3070 con 8 GB di RAM dedicati, è disponibile anche 1 TB di SSD NVMe PCIe 4, 32GB di RAM ed ovviamente tutto è aggiornabile con semplicità. Una bella macchina perfetta per lavorare comodamente anche grazie alla buona tastiera e alle tante porte a disposizione.

MSI Creator Z16 passa da 3099 Euro a 2999 Euro in offerta Black Friday su Amazon

Se vuoi scoprire di più sui vantaggi e sulle tecnologie RTX, DLSS, Reflex e Studio dei notebook con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX puoi leggere il nostro approfondimento qui inerente sia al mondo del gaming che dei content creator.

