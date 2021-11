Sono giorni di ottime notizie per tutti i fan della saga di Harry Potter: non solo i festeggiamenti del ventesimo anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale vedranno il film tornare nelle sale cinematografiche e culmineranno con la reunion “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, ma adesso è arrivato l’annuncio che l’intera saga entrerà presto nel catalogo di Amazon Prime Video.

Come potete vedere di seguito, Prime Video Italia ha utilizzato i propri canali social per comunicare che tutti gli otto film della saga di Harry Potter (ecco la nostra “Guida all’universo di Harry Potter: libri, film e il corretto ordine di lettura/visione“) saranno disponibili in streaming a partire dal giorno 1 dicembre 2021. Insomma, perfettamente in tempo per organizzare una maratona nella magica atmosfera di Hogwarts per il periodo natalizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

Com’è noto, Prime Video è uno dei servizi inclusi nell’abbonamento Amazon Prime. Se ancora non siete iscritti, ecco il link diretto per farlo subito sfruttando il periodo di prova gratuita.

Potrebbe interessarti anche: Amazon Prime Video novità del mese: film, serie TV e originals

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!