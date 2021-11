“Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”: ecco la data della reunion

La pubblicazione dell’ultimo libro risale al 2007 e l’uscita dell’ultimo film è datata 2011, ma la saga di Harry Potter non smette di appassionare lettori e spettatori in tutto il mondo, per questo motivo il ventesimo anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale (il film, il libro era arrivato nel 1997) verrà celebrato con un’attesissima reunion del cast.

Ai vent’anni del primo capitolo della saga nata dalla penna di J. K. Rowling era già stato dedicato un fantastico set di Lego, ma questa celebrazione è di tutt’altro calibro.

“Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”: quando e dove

I fan del franchise potranno ingannare l’attesa dell’uscita di Animali Fantastici 3 con un appuntamento ancora più atteso: in data 1 gennaio 2022 si terrà la reunion Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

L’evento, prodotto da Warner Bros. Unscripted Television con Warner Horizon al Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter (i produttori esecutivi sono Casey Patterson di Casey Patterson Entertainment e Pulse Films), verrà trasmesso da HBO Max – che ha confermato la volontà di realizzare una serie TV sulla saga – e vedrà riuniti tantissimi volti noti del cast degli otto film di Harry Potter, a partire dal Golden Trio composto da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Accanto a loro ci saranno anche il regista Chris Columbus e una lunga lista di attori comprensiva di: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

Un estratto dello speciale verrà trasmesso in esclusiva durante il torneo Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses che andrà in onda a partire dal 28 novembre alle 8 p.m. ET/PT su TBS e Cartoon Network. Soltanto nella primavera del 2022, prima dell’uscita nelle sale cinematografiche di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, la reunion verrà trasmessa integralmente su TBS e Cartoon Network.

