Da alcuni mesi il browser Google Chrome su Android è in grado di acquisire e modificare le schermate con il proprio strumento personalizzato, ignorando gli strumenti di screenshot di sistema.

L’editor personalizzato su Android supporta il ritaglio, il disegno e l’aggiunta di sovrapposizioni di testo e ora Chrome Canary per piattaforme desktop sembra aggiungere una funzione simile per gli screenshot.

Google Chrome desktop si prepara a ricevere l’editor di screenshot

Un nuovo flag aggiunto in Chrome 98 e ora disponibile nel canale sperimentale Canary rivela che Google sta lavorando su una funzionalità per l’editing degli screenshot acquisiti all’interno del browser utilizzando il suo menu di condivisione integrato.

Purtroppo non possiamo ancora vedere come appare effettivamente l’editor, poiché la funzionalità non è ancora operativa, ma quando sarà utilizzabile è probabile che funzionerà in modo simile alla controparte su Android.

Allo stato attuale è molto facile bloccare il browser usando questa funzionalità, quindi sembra che Google abbia un ancora molto lavoro da fare prima di rilasciarla in una versione stabile di Google Chrome. Google afferma che questa funzionalità sarà compatibile con Chrome OS, Windows, Mac e Linux.

Recentemente il gigante di Mountain View ha rilasciato Tab Maker, uno strumento che facilita la creazione della nuova scheda di Chrome.

