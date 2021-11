Tab Maker facilita la creazione della nuova scheda di Chrome

La pagina “Nuova scheda” di Google Chrome su Mac, Windows, Linux e Chrome OS può essere personalizzata da estensioni di terze parti in modo che gli utenti possano scoprire qualcosa di nuovo ogni volta che aprono una nuova scheda.

Il nuovo strumento “Tab Maker” di Google consente a chiunque di creare tale estensione senza possedere conoscenze in materia di codice di programmazione.

Google semplifica la personalizzazione della nuova scheda di Chrome

Tab Maker offre 11 stili di modelli che possono essere ulteriormente personalizzati. Il contenuto visualizzato nell’estensione è determinato da un foglio Google che è possibile aggiornare continuamente.

Lo strumento abbraccia la filosofia visiva WYSIWYG e consente di trasformare la pagina Nuova scheda di Chrome in una piattaforma di pubblicazione che ad esempio permette di scoprire le ultime notizie e gli aggiornamenti dalle imprese indipendenti locali, esplorare le galassie, imparare qualcosa di nuovo in ogni scheda, visualizzare contenuti divertenti, oppure trasformare la nuova scheda in una galleria di artisti emergenti.

Una volta personalizzata la nuova scheda è sufficiente scaricare l’estensione come file ZIP e condividerla con altri utenti di Google Chrome che hanno abilitato la modalità sviluppatore del browser in chrome://extensions.

Infine esiste anche la possibilità di distribuire su Chrome Web Store che richiede la creazione di un account sviluppatore con una quota di registrazione una tantum.

Il colosso di Mountain View ha deciso di rendere accessibile questa piattaforma a chiunque, indipendentemente dalle capacità di programmazione. Le istruzioni complete per utilizzare Tab Maker sono disponibili qui.

