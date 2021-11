In queste ore Microsoft svela importanti novità per il mondo Educational: il sistema operativo Microsoft 11 SE e il notebook Microsoft Surface Laptop SE.

Scopriamo le novità di Windows 11 SE

Partendo dal sistema operativo, Windows 11 SE è per l’azienda una versione più semplice e più facile da utilizzare di Windows 11. L’OS è evidentemente indirizzo agli ambienti scolastici e agli studenti: le applicazioni si avviano in modalità fullscreen di default e il pannello dei widget è stato completamente rimosso.

L’approccio di Microsoft per la gestione dei file su Windows 11 SE ruota tutto attorno al cloud: i file aperti, modificati e creati dagli studenti vengono sempre salvati automaticamente sul cloud, anche se OneDrive consentirà comunque di sincronizzarli localmente per poi caricare sul cloud le modifiche una volta connessi alla rete.

Microsoft Surface Laptop SE mira ai Chromebook

Assieme al nuovo sistema operativo per l’ambiente scolastico, il colosso di Redmond ha presentato anche Microsoft Surface Laptop SE. Si tratta del più economico Surface mai lanciato dall’azienda statunitense, e a ben vedere: il prodotto è indirizzato unicamente agli studenti e alle scuole.

Caratterizzato da un telaio in plastica, il device di Microsoft è costituito da un display da 11.6 pollici a risoluzione 1366 x 768 pixel con una webcam da 1 MP a risoluzione 720p. Si tratta dello stretto indispensabile per offrire agli studenti un prodotto ideale per studiare, prendere appunti ed eventualmente partecipare alle video chiamate.

Al suo interno è possibile scegliere i processori Intel Celeron N4020 oppure Intel Celeron N4120; il primo è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno di tipo eMMC, mentre il secondo monta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’aspetto forse più importante di Surface Laptop SE è la riparabilità: Microsoft ha lavorato a stretto contatto con i reparti IT delle scuole per offrire loro la possibilità di sostituire facilmente il display, la batteria, la tastiera e anche la scheda madre.

Il computer sarà disponibile in Inghilterra, Giappone, Canada e Stati Uniti nelle seguenti configurazioni:

4+64 GB a 249 dollari;

8+128 GB a 329 dollari.

Si potrà acquistare tramite alcuni partner storici come ASUS, Dell, HP, Acer, Lenovo e molti altri.

Ecco il wallpaper di Windows 11 SE

Come avrete sicuramente capito non sarà possibile mettere le mani su Windows 11 SE a meno di non acquistare nuovi dispositivi Edu come il Surface Laptop SE. Però, come capita molto spesso, possiamo accontentarci scaricando il wallpaper di Windows 11 SE tramite il link in calce alla news.

Il design è del tutto simile a quello standard di Windows 11 ma, invece di puntare tutto sulla tonalità del blu, in questo caso ha anche accenti di rosa, giallo, arancione, rosso e blu.

Scarica il wallpaper di Windows 11 SE

