Anche se manca ancora qualche settimana al Black Friday, che quest’anno ricorre il 26 novembre, sono già moltissime le realtà che hanno lanciato le proprie promozioni. Tra queste non poteva ovviamente mancare Amazon, che da mezzanotte ha avviato la fase Early Black Friday. Sono migliaia i prodotti che sono già scontati e acquistabili a prezzi particolarmente allettanti. Su TuttoAndroid vi abbiamo segnalato le migliori proposte relative a smartphone, smartphone e ad altri prodotti legati alla telefonia, ma non mancano ovviamente anche altre promozioni.

Abbiamo dunque pensato di aiutarvi a destreggiarvi tra le varie offerte valide dalla mezzanotte di oggi e fino al prossimo 18 novembre. Dal giorno successivo dovrebbero arrivare le offerte finali del Black Friday, ma per il momento Amazon non si è sbilanciata. In ogni caso le offerte già attive sono da non perdere, con moltissime occasioni irrinunciabili, sia che abbiate in mente qualche regalo di natale sia che abbiate atteso tutto l’anno per trovare i prezzi migliori sul mercato. Andiamo senza indugio quindi a scoprire quali sono i prodotti che abbiamo selezionati per voi tra quelli in offerta.

Amazon Early Black Friday: smart TV

Quale occasione migliore per cambiare la TV, magari non compatibile con il nuovo standard DVB-T2, se non le offerte di fine anno? Qui trovate alcuni modelli con supporto alle nuove tecnologie e schermi 4K, per la massima qualità attualmente disponibile.

Amazon Early Black Friday: mobilità elettrica

Anche se la stagione non invoglia certo a uscire con monopattini e bici elettriche, ma sono parecchie le offerte che vi tenteranno, in vista della primavera che ci farà tornare la voglia di prendere una boccata d’aria fresca. Abbiamo quindi scelto le offerte più interessanti, magari per un’idea regalo decisamente importante.

Ninebot MAX G30LE a 449 euro invece di 699,90 euro

Ducati PRO-II Plus a 458,20 euro invece di 559 euro

Segway/Ninebot Max G30 a 609,90 euro invece di 799,99 euro

e-bike Nilox X2 a 449 euro invece di 699 euro

i-bike Orso ITA99 a 849 euro invece di 1.007,82 euro

Amazon Early Black Friday: notebook

Quale occasione migliore per cambiare il vostro notebook, magari perché non è compatibile con Windows 22, o perché state cercando un modello da gaming più evoluto. Amazon ha preparato alcune offerte imperdibili, sia per chi ha un budget ridotto sia per chi invece vuole spendere cifre impegnative.

Amazon Early Black Friday: informatica

Se invece avete già un PC, magari una nuova build appena assemblata, ma state cercando i giusti accessori, come un nuovo monitor, mouse, tastiere o kit cordless, ecco una selezione delle offerte disponibili su Amazon.

Queste erano dunque solo alcune delle offerte che potete trovare su Amazon in occasione dell’Early Black Friday. Ricordiamo che sono valide fino al 18 novembre e che potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale. Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram dove vi proporremo decine di altri prodotti in promozione in questi dieci giorni di sconti.