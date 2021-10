NVIDIA lancia GeForce NOW RTX 3080 Experience: potenza da vendere e nuovi prezzi

NVIDIA ha presentato novità importanti per GeForce NOW, il servizio di cloud gaming che permette di avere accesso a tantissimi giochi attraverso la connessione a game store digitali per PC. Andiamo a scoprire insieme quali sono i miglioramenti apportati da NVIDIA per i videogiocatori.

Le novità NVIDIA GeForce NOW tra 120 fps, ray tracing, RTX 3080 e abbonamenti

NVIDIA fa un “refresh” del suo servizio GeForce NOW introducendo interessanti novità per i videogiocatori. Abbiamo infatti la nuova piattaforma GeForce NOW SuperPod con 39.200 TFLOPS, 11.477.760 CUDA Cores e 8960 CPU Cores, e la nuova GeForce NOW RTX 3080 Experience, che permette di sfruttare una potenza lato GPU di 35 TFLOPS (3 volte una Xbox Series X), CPU octa core, 28 GB di RAM DDR4-3200 e SSD PCI-Gen 4 (per un’esperienza fino a 120 fps a risoluzione 1440p).

Questi miglioramenti consentiranno di giocare in cloud con prestazioni 70 volte maggiori della media dei notebook con accesso a Steam, 13 volte maggiori rispetto a un Apple Macbook con chip M1 e 7 volte maggiori della media dei PC desktop con accesso a Steam (GTX 1060). Il servizio offre una latenza bassissima (56 ms a 120 fps) con Adaptive Sync Technology, il supporto al 4K HDR su SHIELD TV (con audio 7.1 Surround) e ai 120 fps sui dispositivi mobile (dotati di schermi a 120 Hz).

Prezzi NVIDIA GeForce NOW con il nuovo abbonamento

Con l’avvento delle novità che abbiamo appena visto, cambiano gli abbonamenti NVIDIA GeForce NOW. Ora abbiamo tre possibilità:

abbonamento FREE : sessioni di 1 ora con accesso standard – prezzo di 0 euro al mese

: sessioni di 1 ora con accesso standard – prezzo di al mese abbonamento PRIORITY : sessioni di 6 ore con RTX On, accesso prioritario ai server e fino a 1080p a 60 fps – prezzo di 49,99 euro ogni 6 mesi (8,33 euro al mese)

: sessioni di 6 ore con RTX On, accesso prioritario ai server e fino a 1080p a 60 fps – prezzo di ogni 6 mesi (8,33 euro al mese) abbonamento RTX 3080: sessioni di 8 ore con RTX On, accesso esclusivo ai server RTX 3080, 4K HDR su SHIELD TV e fino a 1440p a 120 fps (PC/Mac) – prezzo di 99,99 euro ogni 6 mesi (quantità limitate)

I preordini della versione Early Access partono oggi, 21 ottobre 2021, con disponibilità prevista per il mese di dicembre 2021.

Potrebbe interessarti: migliori monitor per gaming, ufficio e grafica, i nostri consigli