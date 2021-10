Anker presenta i suoi primi occhiali con audio integrato

Alla fine anche Anker, noto produttore di accessori e dispositivi per mobile e non solo, si è lanciato nel mercato degli occhiali da sole con audio integrato presentando Anker Soundcore Frames.

Caratteristiche Anker Soundcore Frames

Come Bose con gli occhiali Frames prima di Anker, anche la compagnia punta a offrire ai propri utenti la comodità di un paio di occhiali da sole alla moda con la possibilità di ascoltare musica e non solo. Anker Soundcore Frames si differenzia dal resto degli altri (pochi) brand offrendo la possibilità di cambiare le montature e scegliere tra dieci design differenti, così da indossare sempre quello che più si addice al propri stile.

Le aste degli occhiali funzionano in tutto e per tutto come dei piccoli speaker che diffondono l’audio davanti e dietro le orecchie, con tanto di riduzione del rumore e una particolare funzione pensata per rendere private le conversazioni telefoniche. La certificazione IPX4 permette di indossare gli occhiali anche sotto la pioggia senza danneggiarli, mentre la batteria offre fino a 5 ore e mezza di autonomia e una breve carica di 10 minuti garantisce un’ora di ascolto.

Prezzo e disponibilità Anker Soundcore Frames

Il dispositivo wearable di Anker sarà disponibile a partire da metà novembre al prezzo di 199,99 dollari, circa 170 euro al cambio, mentre ogni montatura differente ha un costo pari a 49,99 dollari, circa 40 euro al cambio.

