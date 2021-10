Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia con i pagamenti contactless

Circa un mese fa vi avevamo comunicato che Xiaomi era pronta a portare i pagamenti contactless anche in Italia insieme a Mastercard e Nexi. Ebbene, quest’oggi possiamo finalmente annunciare che, dalla mezzanotte di domani 14 ottobre, sarà possibile acquistare in Italia la smartband del colosso cinese e pagare in contactless utilizzando la propria carta di credito Mastercard emessa da Nexi.

Pagamenti contactless con Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

“Attualmente l’Italia è il quinto mercato europeo per tecnologia indossabile, ma entro il 2022 sarà il terzo: stando alle proiezioni di mercato, l’anno prossimo il giro d’affari dei weareables nel mondo potrebbe spingersi fino a 73 miliardi di dollari, confermandosi come un trend in costante crescita – sottolinea Emiliano Imbimbo, Responsabile Digital Issuing Products di Nexi. Nexi, in qualità di PayTech europea, intende presidiare nel migliore dei modi questo mercato offrendo ai clienti delle banche italiane le migliori soluzioni: i pagamenti smart con Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sono senza dubbio tra queste e siamo orgogliosi di metterla a disposizione degli Italiani insieme a Mastercard“.

L’esclusivo accordo con Xiaomi permette a tutti i clienti delle banche partner di Nexi di concludere i pagamenti direttamente dalla smartband, con la garanzia della massima sicurezza durante tutto l’iter di pagamento. Infatti, i dati della carta di credito non vengono fisicamente memorizzati sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato un codice randomico differente da quello impresso sulla carta.

“Con l’arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile – dichiara Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart“.

Se siete interessati al prodotto, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sarà disponibile all’acquisto dalla mezzanotte del 14 ottobre al prezzo di 54,99 euro. Per l’occasione, cliccando il link sottostante, avrete l’opportunità di acquistare la smartband al prezzo promozionale di 43,99 euro per le prime quarantottore.

Acquista Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

