La serie Fire TV Stick torna in offerta su Amazon a partire da 19,99 euro

L’intera (o quasi) serie Amazon Fire TV Stick torna in offerta sul sito ed è disponibile all’acquisto al prezzo di partenza di 19,99 euro. In sconto su Amazon abbiamo Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K Ultra HD e Fire TV Cube.

Amazon Fire TV Stick, Stick Lite, Stick 4K Ultra HD e Fire TV Cube in offerta

Manca all’appello, piuttosto prevedibilmente, l’ultimo modello (Amazon Fire TV Stick 4K Max), ma per il resto abbiamo l’intera gamma in offerta: si parte dai 19,99 euro richiesti per Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa, si passa per Fire TV Stick e Fire TV Stick in promozione a rispettivamente 24,99 e 39,99 euro e si arriva agli 89,99 euro per Fire TV Cube.

Non sapete quale acquistare? I quattro modelli si differenziano ovviamente non solo per il prezzo:

Fire TV Stick Lite è il modello base, supporta la risoluzione Full-HD e l’audio Dolby (pass-through HDMI)

è il modello base, supporta la risoluzione Full-HD e l’audio Dolby (pass-through HDMI) Fire TV Stick supporta risoluzione Full-HD e audio Dolby Atmos

supporta risoluzione Full-HD e audio Dolby Atmos Fire TV Stick 4K Ultra HD si spinge fino alla risoluzione 4K HDR con Dolby Vision e mette a disposizione 0,5 GB in più di RAM (1,5 GB totali)

si spinge fino alla risoluzione 4K HDR con Dolby Vision e mette a disposizione 0,5 GB in più di RAM (1,5 GB totali) Fire TV Cube ha le stesse peculiarità del modello 4K, ma offre i comandi vocali integrati con Alexa, la Modalità Live View con finestra picture-in-picture, 16 GB di spazio di archiviazione (invece di 8) e 2 GB di RAM

Se siete interessati all’acquisto potete seguire i link qui in basso diretti al modello desiderato:

acquista Amazon Fire TV Stick Lite in offerta a 19,99 euro

acquista Amazon Fire TV Stick in offerta a 24,99 euro

acquista Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD a 39,99 euro

acquista Amazon Fire TV Cube 89,99 euro

