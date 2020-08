Xiaomi Mi TV Stick, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, sono questi i gadget più economici che permettono di trasformare in Smart TV un qualsiasi televisore o schermo dotato di porta HDMI. Facilità di installazione, prezzo contenuto e ampio supporto software sono i fattori chiave che rendono così interessanti questi accessori, disponibili sul mercato ormai da qualche anno.

Mi TV Stick, Fire TV Stick, Chromecast: caratteristiche a confronto

Iniziamo col vedere a confronto le specifiche tecniche di questi Dongle HDMI che ovviamente sono di fascia molto bassa, visto il prezzo a cui vengono vendute.

Mi TV Stick Fire TV Stick Chromecast RAM 1 GB 1 GB 512 MB Memoria 8 GB 8 GB n.d. CPU 4-core, 2.0 Ghz 4-Core, 1.3 GHz Marvell DE3005-A1 GPU Mali 450 Mali 450 n.d. OS Android 9.0 TV + Chromecast Android con Fire OS Chromecast Video 1080p / 60 fps 1080p / 60 fps 1080p / 60 fps Audio Dolby e DTS Dolby, DTS n.d. Bluetooth 4.2 4.1 n.d. WiFi WiFi ac WiFi ac Wifi dual band Porte HDMI 2.0a, microUSB HDMI, microUSB HDMI, microUSB Assistente Google Assistant Alexa n.d Telecomando Bluetooth Bluetooth n.d. Dimensioni 92 x 30 x 15 mm, 28gr 85 x 30 x 12 mm, 30gr 52x13x52, 40gr Listino 39,90 euro 39,99 euro 39,90 euro Prezzo medio 39,90 euro 39,99 euro a volte in offerta a 24,90 euro 33 euro

Sono poi disponibili sul mercato delle corrispettive versioni capaci di riprodurre i contenuti multimediali alla risoluzione 4K HDR parliamo infatti di:

Xiaomi Mi TV Stick 4K al momento non disponibile in Italia, oppure Xiaomi MI Box TV S disponibile a 59,90 Euro;

al momento non disponibile in Italia, oppure Xiaomi MI Box TV S disponibile a 59,90 Euro; Amazon Fire TV Stick 4K al prezzo di 59,90 Euro;

al prezzo di 59,90 Euro; Chromecast Ultra al prezzo di 79,90 Euro.

Come rendere SMART una TV: i requisiti

I requisiti per rendere smart una TV sono abbastanza semplici:

avere una porta HDMI libera sul retro del televisore, schermo o display;

una porta USB o, in alternativa, una presa di corrente per l’alimentazione;

una di queste stick: Xiaomi Mi TV Stick, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Come rendere SMART una TV: video

All’interno del nostro video trovate tutte le informazioni circa le differenze tra le varie Stick.

Servizi e applicazioni supportate a confronto

La questione più complessa quando si vanno a confrontare prodotti del genere è capire quali piattaforme di contenuti in streaming (e quindi applicazioni) sono disponibili e compatibili. A distanza di qualche anno dal lancio la situazione è cambiata e la maggior parte dei servizi hanno ormai un supporto universale ma ci sono ancora alcune, seppur piccole, differenze.

Abbiamo realizzato questa infografica per sintetizzare al meglio quali sono i servizi supportati da ciascuna stick:

Come si può notare le principali eccezioni sono:

Apple TV: supportata attualmente solo dalla Amazon Fire TV Stick;

Google Play Film: supportata ufficialmente solo da Chromecast e indirettamente su Mi TV Stick (e Fire TV Stick tramite l’app AirScreen);

Sky Go: al momento non supportata da alcuna Stick;

Now TV: come Google Play Film;

Kodi: indisponibile solo su Fire TV Stick ufficialmente.

Telecomando

Un’altra importante differenza fra questi Dongle HDMI è il metodo di interazione.

Google Chromecast (recensione) è sempre quello più semplice in quanto sprovvisto di un telecomando; qualsiasi smartphone infatti può potenzialmente essere il suo telecomando. Basta avviare l’applicazione che vogliamo riprodurre sul televisore e selezionare l’icona dedicata al Cast , nel caso in cui sia presente il supporto. Sempre dallo smartphone si può di conseguenza agire sul volume oppure sul film o contenuto in riproduzione per avviarlo, metterlo in pausa oppure passare al contenuto successivo.

Xiaomi Mi TV Stick e Fire TV Stick hanno invece un telecomando Bluetooth con integrato un microfono per comandare l’assistente vocale di turno: Google Assistant nel primo caso, Alexa nel secondo. Sono poi entrambi provvisti di tasti direzionali per navigare fra i contenuti oppure fra i menu, tasto di conferma, pulsante indietro, quello per le applicazioni e per tornare alla Home.

Mentre però il telecomando di Fire TV Stick ha anche i controlli multimediali: avanti, indietro, play/pausa, il telecomando della Mi TV ne è sprovvisto, al loro posto c’è un pulsante dedicato per aprire Netflix ed uno per Prime Video.

Differenze extra tra Fire TV Stick e Mi TV Stick

Ulteriore differenza fra le due Stick è la gestione del volume in quanto la Fire TV Stick agisce sul volume della TV mentre la Mi TV Stick sul volume del Dongle stesso.

Sulla Fire TV Stick, inoltre, si può collegare un cavo OTG alla porta MicroUSB per aggiungere una memoria esterna oppure un adattatore per cavo Ethernet per eseguire il collegamento cablato alla connessione internet.

Rendere SMART la TV: cosa acquistare

Come visto le differenze tra le 3 Stick sono molto piccole; partiamo dalla Chromecast, quella più limitata come funzionalità ma al tempo stesso la più semplice da configurare: si collega al tv e la si comanda tramite lo smartphone.

La Mi TV Stick, dal canto suo, fa esattamente ciò che fa la Chromecast avendo proprio la stessa tecnologia, e aggiunge il sistema operativo Android 9.0 TV; potete configurare il vostro account google, sincronizzare i vostri account, scaricare applicazioni dal play store ed è basata sul mondo Google, questa la principale “differenza” rispetto alla Fire TV Stick.

La Fire TV Stick è invece incentrata sul mondo Amazon Prime Video ed è provvista di Amazon App Store dove si possono scaricare moltissime app, tra cui AirScreen (disponibile anche su Mi TV) che aggiunge il supporto a Chromecast e altre tecnologie di trasmissione senza fili.

Insomma, fra le 3 quella “più completa” è l’Amazon Fire TV Stick ma non per questo anche la più semplice da utilizzare, a voi la scelta su quale fa per voi.

