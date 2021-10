OnePlus conferma alcune specifiche chiave delle cuffie Buds Z2

Nella giornata di domani, 13 ottobre, OnePlus svelerà il tanto chiacchierato smartphone OnePlus 9RT assieme alle cuffie true wireless OnePlus Buds Z2. A ridosso della presentazione, il colosso cinese ha pubblicato una immagine ufficiale che rivela alcune delle specifiche chiave di OnePlus Buds Z.

Le specifiche più importanti di OnePlus Buds Z2

Dall’immagine sottostante abbiamo la conferma che il cuffie true wireless di OnePlus disporranno di tre microfoni e della cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 40 dB – lo stesso valore che ad esempio troviamo nelle cuffie Amazfit PowerBuds Pro da oggi disponibili in Italia. L’audio verrà offerto da driver da 11 mm, mentre il modulo Bluetooth 5.2 si occuperà anche di garantire una bassa latenza (94 ms) per il gaming su smartphone.

Oltre all’incredibile autonomia pari a 38 ore (cuffie + case di ricarica), le cuffie OnePlus Buds Z2 disporranno anche di una modalità di ascolto che permette il passaggio dei suoni provenienti dall’esterno; è una funzionalità standard per tutte le cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore che risulta fondamentale in ambiente cittadino e non solo.

Mancano i dettagli specifici circa la capienza delle batterie, ma un leak ha rivelato che ogni auricolare dovrebbe montare una batteria da 40 mAh; il case di ricarica, invece, dovrebbe montare una batteria da 520 mAh in grado di raggiungere il 100% di carica in 90 minuti. Infine, viene fatto anche riferimento alla certificazione IP55 contro i liquidi, ma non ci sono conferme in tal senso.

