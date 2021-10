Le cuffie Amazfit PowerBuds Pro arrivano in Italia a un ottimo prezzo

In seguito alla presentazione ufficiale di Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3, quest’oggi l’azienda presenta le cuffie true wireless Amazfit PowerBuds Pro.

Caratteristiche Amazfit PowerBuds Pro

Amazfit PowerBuds Pro dispongono di componenti hardware in grado di controllare la corretta postura e registrare il battito cardiaco. Entrando nel dettaglio, le cuffie TWS hanno dalla loro un accelerometro interno capace di stimare la postura e consigliare l’utente di assumerne una più corretta quando necessario; il tracking del battito cardiaco, invece, si rivela una interessante aggiunta per chi non dispone di uno smartwatch o una smartband con l’apposito sensore HR, anche perché permette di monitorare anche la velocità, la distanza percorsa, le calorie bruciate e molto altro durante si cammina, si corre o si va in bicicletta.

La presenza di ben sei microfoni utilizzati per la cancellazione attiva del rumore sono in grado di mascherare le fonti di rumore esterne (fino a 40 dB) sfruttando tre differenti equalizzazioni: interno, viaggio e sport. Inoltre, è presente anche la Modalità Thru pensata per filtrare i rumori esterni ma senza abbatterli completamente, così da garantire la sicurezza degli utenti in quelle situazioni in cui è bene non isolarsi dall’ambiente circostante – come nel traffico cittadino.

Dal punto di vista audio utilizzano diaframmi Liquid Crystal Polymer, normalmente presenti all’interno di prodotti di fascia premium per garantire bassi profondi, frequenze medie pacate e acuti nitidi in ogni situazione; ad essi si aggiungono anche un design a cupola e un apposito chip acustico per garantire la trasmissione di tracce con audio ad alta fedeltà. Bene l’autonomia fino a 30 ore (cuffie + case di ricarica) e la certificazione IP55 per utilizzarle anche in presenza di liquidi come il sudore.

Prezzo e disponibilità Amazfit PowerBuds Pro

Le cuffie PowerBuds Pro di Amazfit sono disponibili a questo link del sito ufficiale al prezzo di 129,90 euro.

