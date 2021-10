E se iPhone 14 Pro fosse così? Addio notch, benvenuto foro nel display

Mentre la nuova serie composta da iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sembra essersi guadagnata una certa popolarità, stanno già iniziando le indiscrezioni riguardanti i prossimi iPhone 14: a tenere banco è la questione riguardante il notch, che potrebbe “sparire” ed essere sostituito da un foro nel display. Vediamo come potrebbe essere lo smartphone Apple 2022.

Come sarà iPhone 14 Pro? Spunta un foro ovale al posto del notch

Dopo la riduzione delle dimensioni del notch con la serie iPhone 13, i rumor continuano a scommettere sulla sua scomparsa con i prossimi iPhone 14. Gli smartphone Apple del 2022 potrebbero infatti adottare un foro nel display per fare spazio alla fotocamera, anche se potrebbe risultare più ampio di quanto siamo abituati a vedere sugli smartphone Android a causa dei sensori per il Face ID.

Il noto leaker Ben Geskin ha provato a immaginare come potrebbe essere un ipotetico iPhone 14 Pro basandosi sulle indiscrezioni in circolazione al momento. Si affretta subito a dire che si tratta di un concept originale che non si basa su alcun reale prodotto Apple, ma considerando la sua vicinanza al mondo della casa di Cupertino vale comunque la pena dargli un’occhiata.

Si tratterebbe certamente di un passo avanti rispetto al notch utilizzato sugli iPhone 13, anche se qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte a un foro di queste dimensioni. Del resto potrebbe non essere tanto facile riuscire a integrare i sensori in qualcosa di più “compatto” di così. Vi piacerebbe se il design di iPhone 14 Pro fosse questo? Fateci sapere la vostra.

