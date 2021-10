Ecco LG Tone Free FP9 e FP5: cuffie true wireless con ANC e molto altro

La serie di cuffie true wireless LG Tone Free si espande e accoglie due nuovi modelli: LG Tone Free FP9 e LG Tone Free FP5. Scopriamo tutti i dettagli sulle nuove cuffie TWS nel capitolo successivo.

Caratteristiche LG Tone Free FP9 e FP5

LG ha lavorato durante su due aspetti chiave: vestibilità e qualità audio. Il colosso sudcoreano, infatti, ha collaborato con un laboratorio specializzato in tecnologia e design ergonomico in modo da garantire un’estrema comodità delle cuffie anche dopo molte ore di utilizzo. Ne consegue che i modelli LG Tone Free FP9 e LG Tone Free FP5 sono caratterizzati da un “design a conca” e una riduzione delle dimensioni degli auricolari pari a circa 4,4 mm. In questo modo le cuffie true wireless rimangono stabilmente nelle orecchie anche durante l’attività fisica, senza gravare troppo sul canale uditivo. Entrambi i modelli dispongono inoltre della certificazione IPX4 per il contatto con gli schizzi di acqua, pioggia e sudore, rendendole adatte per essere indossate in ogni situazione.

Dal punto di vista audio le cuffie possono godere del supporto Headphone Spatial Processing di Meridiana Audio, una tecnologia audio in grado di avvolgere completamente l’ascoltatore con il suono proveniente da ogni direzione; la funzionalità 3D Sound Stage, invece, garantisce un audio realistico e accattivante. Le frequenze basse possono contare sulla tecnologia Flex Action Bass che, grazie a nuovi driver e un diaframma migliorato, garantisce bassi più potenti senza fare compromessi sulla qualità e la definizione del suono.

Entrambi i modelli sono dotati della cancellazione attiva del rumore, ideale per abbattere i suoi provenienti dall’esterno e garantire quindi un ascolto senza interruzioni, mentre il solo modello LG Tone Free FP9 dispone della tecnologia igienizzante UVnano per ridurre i batteri del 99,9% una volta riposto all’interno della custodia di ricarica wireless. Infine, i valori relativi all’autonomia con la cancellazione del rumore disattivata:

LG Tone Free FP9: fino a 10 euro di ascolto che salgono a 24 ore con la custodia di ricarica;

LG Tone Free FP5: fino a 8 ore di ascolto che salgono a 22 con la custodia di ricarica.

Prezzo e disponibilità LG Tone Free FP9 e FP5

Le cuffie LG Tone Free FP9 e FP5 sono disponibili da oggi nelle colorazioni Pearl White e Charcoal Black al prezzo di 199 euro e 129 euro, rispettivamente. Se interessati al prodotto, su Unieuro le trovate già in sconto ai seguenti link:

LG Tone Free FP9 a 172,99 euro con il 13% di sconto;

con il 13% di sconto; LG Tone Free FP5 a 120 euro con il 7% di sconto.

