Rakuten Kobo presenta Kobo Sage e Kobo Libra 2, impermeabili e con un display migliore

Rakuten Kobo risponde immediatamente ad Amazon, che pochi giorni fa aveva lanciato sul mercato due nuovi e-reader della serie Kindle, e presenta oggi due nuovi dispositivi, ricchi di novità, con uno schermo migliorato e impermeabili, per poter essere utilizzati senza problemi in ogni ambiente. Diamo dunque il benvenuto a Kobo Sage e Kobo Libra 2, che tra le altre cose offrono un maggiore spazio di archiviazione per le proprie letture.

Kobo Sage, impermeabile e con la stilo

Il più interessante dei nuovi lettori Rakuten è indubbiamente Kobo Sage, il dispositivo più completo mai realizzato dal produttore che promette di portare la lettura a un livello superiore, con accessori pensati su misura. Abbiamo una SleepCover rinnovata, ma anche una PowerCover e ovviamente la Kobo Stylus, già vista su Kobo Elipsa e perfetta per prendere appunti ed evidenziare brani del testo.

Kobo Sage dispone di uno schermo E Ink Carta 1200 da 8 pollici, con trattamento antiriflesso, montato a filo con le cornici e dotato di tecnologia ComfortLight PRO, per regolare luminosità e temperatura della luce frontale. Tra le novità più interessanti troviamo il supporto a Dropbox, per salvare agevolmente i propri contenuti. A questo proposito va segnalato che ora sono disponibili ben 32 GB di memoria interna, più che sufficienti per archiviare migliaia di libri, documenti e manuali.

Il vero punto di forza di Kobo Sage sono però i suoi accessori, che portano l’esperienza di lettura su un altro livello. Kobo Stylus consente di trasformare il lettore di ebook in un blocco per gli appunti, con la possibilità di modificare il tipo di penna, le dimensioni delle linee, e di prendere appunti o di aggiungere note sui testi letti, una funzione molto comoda soprattutto per gli studenti.

Molto utile è anche PowerCover, una evoluzione della classica SleepCover (comunque disponibile come accessori), che oltre a proteggere lo schermo e il lettore offre anche una ricarica continua. L’aggancio magnetico permette di mantenere in posizione l’e-reader, metterlo in stand-by chiudendo la cover e riattivarlo all’apertura. È inoltre presente un alloggio per la Kobo Stylus, che però va ricaricata separatamente.

Kobo Libra 2, compatto ma completo

Molto interessante anche Kobo Libra 2, evoluzione di Kobo Libra H2O dal quale riprende, come anche Kobo Sage, la resistenza all’acqua. Per entrambi i lettori è presente la certificazione che garantisce la resistenza a immersioni fino a due metri di profondità per ben 60 minuti, garantendo la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi situazione.

Kobo Libra 2 dispone di un display E Ink Carta 1200 da 7 pollici, ComfortLight PRO e 32 GB di memoria interna, per archiviare migliaia di contenuti, È possibile personalizzare l’aspetto del lettore, disponibile nelle colorazioni bianca e nera, con le SleepCover, acquistabili in rosso, lavanda, blu e nero. L’app Kobo permette di continuare la lettura sul tablet o sullo smartphone, qualora l’e-reader non fosse a portata di mano, con un segnalibro che vi permette di riprendere da dove vi eravate interrotti.

Prezzi e disponibilità

Entrambi gli e-reader sono in preordine da oggi e saranno acquistabili online e nei negozi a partire dal prossimo 19 ottobre. Kobo Sage sarà in vendita al prezzo di 289,99 euro, mentre per Kobo Libra 2 il prezzo è fissato a 189,99 euro. Non sono stati comunicati i prezzi degli accessori, che saranno comunque presto online sul sito ufficiale.

