Amazon presenta due nuovi Kindle Paperwhite: ecco miglioramenti e prezzi

La notizia era nell’aria, ma non ci aspettavamo già per oggi l’ufficialità: Amazon presenta il nuovo Kindle Paperwhite e l’inedito Kindle Paperwhite Signature Edition, due eBook reader di nuova generazione pronti a offrire un’esperienza di lettura ancora più confortevole. Andiamo insieme a scoprire quali sono i miglioramenti rispetto alla versione in commercio fino ad oggi e i prezzi di vendita.

Specifiche di Amazon Kindle Paperwhite e Paperwhite Signature Edition

Il nuovo Kindle Paperwhite è dotato di uno schermo più grande rispetto alla decima generazione, tonalità di luce regolabile e una batteria che secondo Amazon dura fino a 10 settimane. Il modello Signature Edition aggiunge inoltre un sensore di luce a regolazione automatica ed è il primo della serie a disporre della ricarica wireless.

“I clienti amano leggere su Kindle Paperwhite, per questo abbiamo lavorato duramente per aggiungere esperienze ancora più premium all’ultima generazione di dispositivi“, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “Il nuovo Kindle Paperwhite offre una tonalità della luce regolabile e uno schermo più grande per un comfort maggiore, è il 20% più veloce nel voltare le pagine e la batteria dura fino a 10 settimane. Il tutto racchiuso in un design compatto e impermeabile, per godersi un libro in qualsiasi luogo e momento, di notte o di giorno. Perdersi tra milioni di libri non è mai stato così semplice”.

Il nuovo Kindle Paperwhite offre un display antiriflesso da 6,8 pollici (300 ppi) con una cornice più sottile (10,2 mm), una luminosità del 10% superiore, tonalità regolabile e modalità bianco su nero per leggere in qualsiasi momento. La versione Signature integra anche una luce frontale auto-regolante capace di adattare automaticamente la luminosità in base alle condizioni.

Amazon ha migliorato anche l’autonomia, che ora raggiunge le 10 settimane con una sola carica. La ricarica avviene tramite USB Type-C e dura 2,5 ore quando si utilizza un adattatore da almeno 9 W, mentre la versione Signature offre per la prima volta sulla gamma la ricarica wireless (con qualsiasi caricabatterie Qi compatibile). La memoria interna è di 8 GB per il primo e di 32 GB per il secondo.

Amazon ci tiene anche in questo caso a sottolineare come i nuovi prodotti siano progettati a favore della sostenibilità e facciano parte del programma Climate Pledge Friendly: sono infatti realizzati con il 60% di plastica riciclata post-consumo, il 70% di magnesio pressofuso riciclato e arrivano con il 96% dell’imballaggio composto da materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Funzionalità dei nuovi Amazon Kindle Paperwhite

I due prodotti arrivano con un’interfaccia completamente ridisegnata e aggiungono nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di lettura. Il nuovo menu di navigazione permette di passare facilmente dalla schermata iniziale alla libreria o tornare al libro, mentre la nuova libreria include filtri e classificazioni, una inedita interfaccia “Raccolte” e una barra di scorrimento interattiva.

A tutto ciò si aggiungono naturalmente tutte le funzionalità peculiari dei dispositivi Kindle, come Whispersync (salva e sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni), le copertine dei libri sulla schermata di blocco, Word Wise (definizioni per le parole più difficili in lingua inglese) e Accessibilità (funzioni per il supporto delle diverse esigenze di lettura).

Prezzi e uscita di Amazon Kindle Paperwhite e Paperwhite Signature Edition

Entrambi i dispositivi sono già disponibili in preordine: il nuovo Kindle Paperwhite con 8 GB di memoria è disponibile all’acquisto su Amazon nella colorazione nera al prezzo di 139,99 euro, mentre Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB di memoria può essere acquistato al prezzo di 189,99 euro.

Le spedizioni partiranno rispettivamente il 27 ottobre e il 10 novembre 2021. Saranno disponibili nuove cover in pelle (39,99 euro), e tessuto (29,99 euro) nelle colorazioni Nero, Blu Notte e Lavanda. I clienti idonei che acquistano un Kindle a partire da oggi possono ricevere 3 mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited.

