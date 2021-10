Nuovi leak e render sulle cuffie OnePlus Buds Z2 e anche su un modello di Xiaomi

Continua la fuga di notizie circa le cuffie true wireless OnePlus Buds Z2, pochi giorni fa protagoniste di un leak relativo ad alcune specifiche tecniche.

Nuovi render e dettagli su OnePlus Buds Z2

In queste ore scopriamo alcuni nuovi render e altri dettagli tecnici sulle cuffie TWS del colosso cinese, tra cui il primo render che mette in luce la variante con la colorazione nera. Le cuffie true wireless dovrebbero avere una dimensione pari a 33 x 22.44 x 21.8 mm, con il caricabatterie invece da 73.15 x 36.80 x 29.70 mm, certificazione IP55 per le cuffie e certificazione IPX4 per il caricabatterie, modulo Bluetooth 5.2 e una porta USB Type-C per la ricarica.

Inoltre, sembra che le cuffie true wireless OnePlus Buds Z2 offrano il supporto ai codec audio AAC e SBS, driver audio da 11 mm (uno per auricolare) e tre microfoni con riduzione del rumore e un design studiato per ridurre al minimo eventuali disturbi causati dal vento. OnePlus Buds Z2 dovrebbero montare una batteria da 40 mAh ad auricolare in grado di garantire 7 ore di autonomia con singola carica senza riduzione del rumore, e invece 5 ore con la riduzione attiva. Il caricabatterie dovrebbe contare su una batteria da 520 mAh capace di offrire ulteriori 38 ore di autonomia senza riduzione del rumore e 27 ore con la riduzione attiva.

Certificazione NCC per queste cuffie di Xiaomi

Restando in tema ma spostandoci invece su Xiaomi, il colosso cinese avrebbe in cantiere un nuovo modello di cuffie true wireless da gaming. La notizia arriva grazie alla certificazione NCC in cui abbiamo modo di scoprirne il design e grossomodo le dimensioni del case.

Il case di ricarica delle cuffie true wireless Xiaomi ha una dimensione pari circa a 60 x 50 mm, mentre gli auricolari presenti al suo interno mostrerebbero un design compatto, minimale e possibilmente pensato per offrire il massimo del comfort. Purtroppo non abbiamo ulteriori notizie su questo dispositivo, ma siamo certi che torneremo a parlarne non appena verranno pubblicate ulteriori informazioni su di esso.

