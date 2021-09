Da Expert arriva la Orange Week: offerte su smartphone, computer, TV e altro

Nella giornata di oggi, 27 settembre 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia il nuovo volantino Orange Week, valido anche online e comprensivo di un’ampia selezione di offerte tech che permettono anche di sfruttare i vantaggi del bonus TV e del Bonus Rottamazione TV.

Offerte Orange Week di Expert (dal 27 settembre al 3 ottobre)

Come si evince dal titolo scelto, le offerte della Orange Week saranno attive solo per la settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021. Expert offre la possibilità – per gli ordini da 200 a 5.000 euro – di pagare in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni.

La prima pagina rende conto del focus del volantino: 25% di sconto sui grandi elettrodomestici e su quelli da incasso, 20% di sconto sulle TV (con possibilità di sfruttamento sia del bonus TV da 30 euro con ISEE fino a 20.000 euro che del Bonus Rottamazione TV fino a 100 euro), sconto del 25% sui piccoli elettrodomestici.

Smart TV in offerta da Expert

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Computer e tablet in offerta da Expert

Altri prodotti in offerta da Expert

Per tutte le altre offerte potete consultare il volantino completo in formato virtuale a questo link.

