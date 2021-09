Unieuro lancia il volantino Passione Casa con tantissime offerte tech

Unieuro risponde a MediaWorld e lancia il volantino Passione Casa, ricchissimo di offerte sulla tecnologia. Al suo interno possiamo trovare sconti su smartphone, TV, PC, videogiochi, monopattini e non solo, tutti validi da oggi fino al 7 ottobre 2021 sia online sia nei punti vendita.

Le offerte Unieuro del nuovo volantino Passione Casa (24 settembre – 7 ottobre 2021)

Le offerte Unieuro sono valide sia sullo shop online ufficiale sia nei negozi della catena e riguardano una moltitudine di prodotti. Il volantino si concentra nella parte iniziale sugli sconti riguardanti gli elettrodomestici (in regalo una asciugatrice acquistando uno dei prodotti aderenti), ma include tantissime proposte sulla tecnologia: ecco alcune delle più interessanti.

Offerte smartphone Unieuro

Offerte informatica Unieuro

Offerte TV Unieuro

Altre offerte Unieuro

Queste erano solo alcune delle offerte Unieuro del volantino Passione Casa, valido fino al 7 ottobre 2021. A questo indirizzo potete sfogliare il volantino completo, mentre al link qui in basso potete consultare tutti gli sconti online. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per restare aggiornati sulle proposte più succose del momento.

offerte Passione Casa Unieuro

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy A52s 5G