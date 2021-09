Alcune animazioni non arrivano a 120Hz su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max: update in arrivo

Alcune animazioni non arrivano a 120Hz su iPhone 13 Pro e iPhone...

Apple ha da poco lanciato la nuova serie di smartphone iPhone 13, impreziosendo l’offerta nei modelli top – iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max – della capacità di sfruttare display con un refresh rate variabile fino a 120Hz, godendo quindi di animazioni fluide e appaganti; a quanto pare, però, non in tutti i casi le cose funzionerebbero a dovere.

Per alcune animazioni niente 120Hz: piccolo problema per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

Parrebbe infatti che in alcune animazioni su app di terze parti, i 120Hz siano a tutti gli effetti un miraggio; una pecca che potrebbe deludere qualche utente dopo l’acquisto del nuovo e fiammante iPhone, e che Apple ha spiegato pubblicamente.

I problemi sarebbero due: il primo è che alcuni sviluppatori di applicazioni non hanno aggiornato le proprie app dichiarando l’utilizzo del refresh rate più elevato, operazione che richiede l’aggiunta di una voce nella plist; per questo problema, Apple condividerà della documentazione per aiutare gli sviluppatori.

Il secondo problema sembra però affliggere le app con animazioni create con Core Animation, una API sviluppata dalla stessa Apple; per questo problema, Apple ha dichiarato che verrà rilasciato un aggiornamento software che dovrebbe andare a risolverlo.

Piccoli problemi di giovinezza per i nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, insomma, che verranno – ci auguriamo – presto risolti.