Nintendo porterà su Nintendo Switch un esercito di giochi retrò

Oramai da diverse settimane si susseguono delle voci secondo cui Nintendo sarebbe al lavoro su una sorta di emulatore di Game Boy e Game Boy Color o anche di un emulatore N64 per Nintendo Switch e nelle scorse ore il colosso del gaming ha confermato tali indiscrezioni.

In occasione dell’evento Nintendo Direct 2021, infatti, l’azienda ha reso noto che l’emulatore N64 e un emulatore Sega Genesis arriveranno nel sistema di gioco ibrido nel prossimo futuro come nuovo servizio in abbonamento (non sarà incluso in Nintendo Switch Online).

Così come apprendiamo da iMore, i prezzi non sono stati ancora svelati mentre il lancio di questo nuovo servizio dovrebbe essere in programma per la fine del prossimo mese.

Diversi classici retrò sbarcheranno su Nintendo Switch ma al momento non sono stati forniti gli elenchi completi. Tra quelli confermati per N64 troviamo:

Super Mario 64

Mario Kart 64

StarFox 64

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

SinBack Covert Operation

Mario Tennis

Dr. Mario 64

L’emulatore N64 potrà anche contare sui seguenti giochi aggiuntivi:

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

F-Zero X

Mario Golf

Pokemon Snap

Kirby 64 The Crystal Shards

Paper Mario

Banjo Kazooie

E questi sono alcuni dei titoli Sega Genesis:

Castlevania Bloodlines

Contra Hard Corps

Dr. Robtnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

Musha

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic The Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Le altre novità di Nintendo Direct 2021

Così come apprendiamo tramite iMore, tra le tante novità annunciate dalla popolare software house vi sono una grande espansione per Monster Hunter Rise (chiamata Sunbreak), in arrivo la prossima estate.

Il 12 ottobre sarà disponibile su Nintendo Swicth il gioco Disco Elysium: The Final Cut.

Il 29 ottobre sono in arrivo nuovi contenuti per Mario Party Superstars mentre il 28 ottobre su Nintendo Switch sbarcherà Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, nuovo gioco di ruolo di Square Enix.

Bisognerà attendere il 2022 per Chocobo GP, un gioco in stile Mario Kart nel mondo di Final Fantasy.

Sempre nel 2022 su Nintendo Switch arriverà Kirby and the Forgotten Land.

Il 4 marzo 2022 è invece la data dell’esordio ufficiale di Project Triangle Strategy, i cui pre-ordini sono già stati avviati mentre tra ottobre e novembre saranno disponibili nuovi contenuti di Animal Crossing: New Horizons Direct.

Infine, sono già disponibili su Nintendo Switch ActRaiser Renaissance e Deltarune Chapter 1 e 2.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.