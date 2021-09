Netflix rilascia Eden Unearthed, il suo primo gioco VR

All’inizio di quest’anno Netflix ha annunciato ufficialmente che stava entrando nel business dei giochi. Anche se probabilmente non permetterà di riprodurre in streaming titoli al pari di Google Stadia, Playstation Now o GeForce Now, in qualche modo il colosso dello streaming offrirà delle esperienze di gioco.

Un esempio è Eden Unearthed, un nuovo gioco VR basato sull’anime originale di Eden che è possibile riprodurre in streaming attraverso il servizio.

Netflix lancia un gioco VR ispirato alla serie Eden

Eden Unearthed offre più che altro un’esperienza interattiva basata sulla realtà virtuale che permette all’utente di andare in giro in moto in un paesaggio modellato sull’anime, ma senza la possibilità di interagire con il cast di personaggi.

L’esperienza VR offre la possibilità di attraversare parte della storia stimolando l’interesse e il coinvolgimento delle persone, spingendo gli utenti a guardare la serie Eden.

Secondo The Streamable, Eden Unearthed è un gioco per Oculus Quest e dovrebbe essere compatibile con entrambe le generazioni di visori Oculus.

Il gioco VR è scaricabile gratuitamente da Oculus App Lab ed è completamente privo di pubblicità.

Netflix ha già rilasciato due giochi per dispositivi mobili basati sulla serie Stranger Things e con la realtà virtuale la piattaforma punta a coinvolgere ancora di più i suoi abbonati.

