Netflix novità settembre 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di settembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese di fine estate ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a settembre 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Kate (original)

Apriamo le novità Netflix di settembre 2021 con Kate, film action-thriller con Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau e Woody Harrelson. Dopo essere stata avvelenata durante un incarico a Tokyo, una spietata assassina ha meno di 24 ore per vendicarsi dei suoi nemici. Mentre il suo corpo perde colpi, crea un legame inaspettato con una ragazzina, figlia di una delle precedenti vittime.

Disponibile su Netflix dal 10 settembre 2021.

Kate, il trailer ufficiale

Schumacher (original)

Una delle novità Netflix di settembre 2021 più attese è senza dubbio Schumacher, film-documentario sulla leggenda della Formula 1 realizzato con il sostegno della famiglia. Mostra rare interviste e immagini di repertorio inedite, presentando un ritratto emozionante e critico del sette volte campione del mondo: non solo spirito combattivo e aspirazione alla perfezione, ma anche dubbi e incertezze a completare il ritratto di un uomo sensibile e riflessivo.

Disponibile su Netflix dal 15 settembre 2021.

Schumacher, il trailer ufficiale

Intrusion (original)

Su Netflix arriva anche il film Intrusion, thriller con Freida Pinto, Logan Marshall-Green e Robert John Burke. Marito e moglie si trasferiscono nella loro nuova casa alle porte di una piccola città, ma un’intrusione domestica svela quanto il nuovo habitat sia lontano dall’essere tranquillo come credevano. Traumatizzata, la moglie inizia a indagare e a sospettare che le persone intorno a lei possano non essere quelle che sembrano.

Disponibile su Netflix dal 22 settembre 2021.

Intrusion, il trailer ufficiale

Zombieland – Doppio colpo

Le novità Netflix di settembre accolgono anche Zombieland – Doppio colpo, sequel del fortunato film del 2009 con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg ed Emma Stone. Dieci anni dopo essersi incontrati, Tallahassee, Columbus, Wichita e Little Rock continuano a dare la caccia agli zombie a Washington, dove hanno preso possesso della Casa Bianca abbandonata. Un litigio rovina però l’armonia del gruppo.

Disponibile su Netflix dal 28 settembre 2021.

Zombieland – Doppio colpo, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Piccole Donne – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Mangia, prega, ama – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Afterlife of the Party (original) – 2 settembre 2021

(original) – 2 settembre 2021 Vinterviken (original) – 8 settembre 2021

(original) – 8 settembre 2021 Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali (original) – 9 settembre 2021

(original) – 9 settembre 2021 Prey (original) – 10 settembre 2021

(original) – 10 settembre 2021 Pokémon Detective Pikachu – 12 settembre 2021

– 12 settembre 2021 Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo – 14 settembre 2021

– 14 settembre 2021 Ankahi Kahaniya – Storie non dette (original) – 17 settembre 2021

(original) – 17 settembre 2021 Confessioni di una ragazza invisibile (original) – 22 settembre 2021

(original) – 22 settembre 2021 Il nido dello storno (original) – 24 settembre 2021

(original) – 24 settembre 2021 My Little Pony: Una nuova generazione (original) – 24 settembre 2021

(original) – 24 settembre 2021 Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon (original) – 26 settembre 2021

(original) – 26 settembre 2021 Mamma Mia! Ci risiamo – 27 settembre 2021

– 27 settembre 2021 Attack of the Hollywood Clichés! – L’imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema (original) – 28 settembre 2021

(original) – 28 settembre 2021 Eravamo canzoni (original) – 29 settembre 2021

Serie TV da vedere su Netflix

La casa di carta – Parte 5: Volume 1 (original)

La novità forse più attesa di questo settembre 2021 di Netflix è La casa di carta – Parte 5: Volume 1, con i primi episodi della nuova stagione. La banda è trincerata nella Banca di Spagna da più di cento ore. Lisbona è salva, ma le cose si complicano dopo aver subito una grande perdita, mentre il Professore è stato catturato da Sierra e non ha un piano di fuga. Quando la situazione non sembra poter peggiorare, arriva un nemico ancora più potente, l’esercito, e la rapina diventa una guerra. Il secondo volume arriverà il 3 dicembre 2021.

Disponibile su Netflix dal 3 settembre 2021

La casa di carta 5, il trailer ufficiale

Lucifer – stagione 6 (original) (finale)

Altra novità attesissima dagli abbonati Netflix è la sesta e ultima stagione di Lucifer, disponibile a settembre. Il capitolo finale è arrivato, questa volta per davvero. Il diavolo è quasi diventato Dio, e cosa farà per salvare un mondo senza Dio che inizia a prendere una brutta piega? Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan sono pronti per i saluti finali, e voi?

Disponibile su Netflix dal 10 settembre 2021.

Lucifer 6, il trailer ufficiale

Sex Education – stagione 3

Tra le novità Netflix di settembre 2021 anche la terza stagione di Sex Education, serie TV che racconta la storia di un liceale impacciato che vive con la madre sessuologa. Un nuovo anno è arrivato al liceo Moordale, così come una nuova preside, con Otis che fa sesso occasionale, Eric e Adam che ora stanno ufficialmente insieme e con una Jean incinta.

Disponibile su Netflix dal 17 settembre 2021.

Sex Education 3, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Chicago Med – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo (original) – 1 settembre 2021

(original) – 1 settembre 2021 Kuroko’s Basketball (stagione 3) – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Vita da Cowboy (original) – 1 settembre 2021

(original) – 1 settembre 2021 Q-Force (original) – 2 settembre 2021

(original) – 2 settembre 2021 On the Verge – Al limite – 7 settembre 2021

– 7 settembre 2021 Untold: Fish vs Federer (original) – 7 settembre 2021

(original) – 7 settembre 2021 Into the Night (stagione 2) (original) – 8 settembre 2021

(original) – 8 settembre 2021 The Circle: USA (stagione 3) (original) – 8 settembre 2021

(original) – 8 settembre 2021 Metal Shop Masters – Sfide a ferro e fuoco (original) – 10 settembre 2021

(original) – 10 settembre 2021 Le case vacanza più incredibili al mondo (original) – 14 settembre 2021

(original) – 14 settembre 2021 Too Hot To Handle: America Latina (original) – 15 settembre 2021

(original) – 15 settembre 2021 Nailed It! (stagione 6) (original) – 15 settembre 2021

(original) – 15 settembre 2021 Final Space (stagione 3) (original) – 16 settembre 2021

(original) – 16 settembre 2021 Chicago Party Aunt (original) – 17 settembre 2021

(original) – 17 settembre 2021 L’amore nello spettro (stagione 2) (original) – 21 settembre 2021

(original) – 21 settembre 2021 Dear White People: Volume 4 (original) – 22 settembre 2021

(original) – 22 settembre 2021 Pose (stagione 3) (original) – 23 settembre 2021

(original) – 23 settembre 2021 Vendetta: guerra nell’antimafia (original) – 24 settembre 2021

(original) – 24 settembre 2021 Midnight Mass (original) – 24 settembre 2021

(original) – 24 settembre 2021 Rapinatori: La serie (original) – 24 settembre 2021

(original) – 24 settembre 2021 Ada la scienziata (original) – 28 settembre 2021

(original) – 28 settembre 2021 L’uomo delle castagne (original) – 29 settembre 2021

(original) – 29 settembre 2021 Luna Park (original) – 30 settembre 2021

Le novità Netflix di settembre 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: le 15 migliori serie TV su Netflix, la nostra selezione