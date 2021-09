Xiaomi lancia un nuovo termometro e un particolare purificatore d’aria

Xiaomi ha svelato un paio di nuovi prodotti per la smart home. Si tratta di un nuovo termometro elettronico che può funzionare anche come igrometro e di un purificatore con funzioni di raffreddamento e circolazione dell’aria.

Caratteristiche di Xiaomi Electronic Thermometer & Hygrometer

Xiaomi Electronic Thermometer & Hygrometer ha una dimensione di 35 x 35 mm ed è dotato di un display a inchiostro elettronico che lo rende leggibile da più angolazioni.

Il dispositivo integra un sensore digitale ad alta precisione in grado di rilevare anche i sottili cambiamenti di temperatura e umidità causati dalla respirazione ricordando al proprietario della casa di regolarli per migliorare il comfort nella stanza.

Il termometro è alimentato da una singola batteria a bottone CR2450 che può fornire fino a 2 anni di autonomia in standby ed è provvisto di magneti, staffa e adesivo da parete per essere posizionato su varie superfici.

Il nuovo termometro di Xiaomi è inoltre capace di archiviare nel cloud i dati relativi a temperatura e umidità visualizzando nell’app i grafici che aiutano a comprendere le variazioni di questi parametri.

Il dispositivo è dotato anche di una vitale modalità baby guard. Quando la temperatura o l’umidità interna superano la zona di comfort del bambino, l’app MIJIA lo ricorderà automaticamente e fornirà suggerimenti per il migliorare le condizioni dell’ambiente.

Attraverso l’app MIJIA questo termometro può accendere o spegnere automaticamente altri dispositivi intelligenti collegati come condizionatori d’aria, umidificatori e riscaldatori elettrici.

Disponibilità di Xiaomi Electronic Thermometer & Hygrometer

Il termometro igrometro di Xiaomi sarà in vendita dalle 10:00 del 22 settembre presso Xiaomi Mall e Xiaomi Home a un prezzo di circa 6,50 euro. Purtroppo al momento non ci sono indicazioni in merito a un lancio del prodotto al di fuori della Cina.

Caratteristiche del purificatore d’aria MIJIA

Il purificatore d’aria a circolazione MIJIA può funzionare anche come un ventilatore portatile e facilitare la circolazione dell’aria nell’ambiente.

Sfruttando l’aria di ricircolo il dispositivo può propagare l’aria trattata a una distanza di 8 metri e può essere direzionata tramite la testa inclinabile tra 0°, 45° e 85°, tuttavia quanto è inclinata a 90° incrementa il flusso d’aria per ottenere un’elevata efficienza.

Secondo quanto riferito, la sua efficienza di purificazione della formaldeide è aumentata del 29% rispetto alle versioni precedenti.

In modalità di sospensione, il purificatore d’aria MIJIA è in grado di mantenere un basso livello di rumore di 35,7 dB (A), pur mantenendo una produzione di aria pulita di 101,3 m³ all’ora, ideale per le ore notturne.

Il dispositivo è dotato di più tipi di sensori che gli permettono di monitorare gli inquinanti interni, la temperatura e le variazioni di umidità, inoltre utilizza anche algoritmi intelligenti per attivare automaticamente la purificazione in base alla qualità dell’ambiente interno.

Disponibilità del purificatore d’aria MIJIA

Il prodotto sarà disponibile il 22 settembre su Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin e Xiaomi Home a un prezzo di crowdfunding di 1.999 yuan (circa 263 euro) che diventerà di 2.499 yuan (circa 329 euro) al termine della campagna. Al momento non ci sono indicazioni in merito a un lancio del prodotto al di fuori della Cina.

Leggi anche: Le nostre guide agli acquisti per la smart home