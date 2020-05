La temperatura corporea è un fattore importante per lo stato della nostra salute, non solo per quanto riguarda la classica febbre ma è un campanello d’allarme anche per infiammazioni e come abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tempi anche per i virus. Nel lontano 2009 è stato imposto un divieto di utilizzo per i vecchi termometri al mercurio potenzialmente nocivi alla salute, questo divieto ha fatto crescere in maniera sensibile l’utilizzo dei migliori termometri infrarossi.

Migliori termometri infrarossi

Un termometro a infrarossi è sicuramente una soluzione ottimale per il livello di igiene personale perché il termometro non andrà mai a contatto con la persona potenzialmente accaldata. Un termometro a infrarossi riesce a captare le radiazioni emesse dal calore del corpo, può essere utilizzato a distanza e utilizzato in sicurezza e velocità.

Basta semplicemente puntare il termometro alla fronte per avere in pochi secondi la temperatura corporea mostrata live sul display integrato nel termometro a forma di piccola pistola. Tra i vantaggi di utilizzare un termometro ad infrarossi c’è sicuramente la sicurezza per l’igiene personale, la velocità di misurazione e la facilità di utilizzo anche con soggetti difficili da gestire come ad esempio i bambini. La semplicità di utilizzo di un termometro ad infrarossi però non deve far calare di attenzione durante il suo utilizzo, è comunque consigliato agire in maniera precisa su una fronte libera da capelli e non sudata.

Un termometro ad infrarossi non deve essere inteso solo per misurare la temperatura corporea, esistono termometri in grado di essere molto più precisi se utilizzati sulle superfici, per un contesto di manutenzione casalinga, c’è chi li usa per misurare le stanze. Altri utenti li apprezzano per misurare le temperature del case del computer, altri invece monitorano il surriscaldamento di gadget elettronici. Insomma, un termometro ad infrarossi, sebbene sia sempre più di moda per misurare lo stato di salute, è uno strumento molto versatile.

La guida ai migliori termometri infrarossi non è una lista di tutte i termometri sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione dei migliori termometri infrarossi è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, abbiamo selezionato quelli che ogni membro della redazione sfrutta di più nelle proprie faccende personali.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori termometri ad infrarossi del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon.

FlowerDas termometro frontale

Il termometro ad infrarossi per bambini più economico in circolazione è questo FlowerDas dal prezzo di circa 30 euro. Ha la classica forma a pistola, è ovviamente a infrarossi e funziona a distanza ed è particolarmente indicato per la misurazione della temperatura corporea meno invece per altri tipi di utilizzo.

Cocobear termometro infrarossi

Uno dei migliori termometri infrarossi per febbre grazie alla possibilità di essere utilizzato a distanza per una misurazione veloce o anche da vicino a contatto con l’orecchio per avere il massimo della precisione. Ha un design ergonomico, ha la possibilità di verificare lo storico delle registrazioni e grazie al display è anche tra i più intuitivi da utilizzare. Forse miglior termometro per rapporto qualità-prezzo.

Hamswan termometro infrarossi

Termometro infrarossi a distanza dalla qualità più che valida. Questa soluzione non è troppo differente dalle altre ma è un termometro ad infrarossi che riesce a leggere bene anche la temperatura di oggetti e cose sparse per la casa oltre che la temperatura corporea con tutte le funzioni basiche come i led colorati per avere una veloce indicazione della temperatura.

Katherinabait termometro infrarossi

Termometro termico compatto ma semplice ed intuitivo. Non è tra i più veloci nella misurazione ma è sicuramente accurato, forse il termometro infrarossi più preciso tra quelli ottimizzati per il calcolo della temperatura corporea. Può essere utilizzato anche per calcolare la temperatura di altro ma non è consigliato farlo, è un termometro infrarossi per le persone.

Bosch PTD 1 pistola termica

Una pistola termica, è un misuratore temperatura infrarossi di alto profilo ma non adatto al calcolo della temperatura corporea. Può essere utilizzato in mille modi, utilizza dei laser per identificare il campo di misurazione e riesce a individuare ponti termici, riesce a calcolare l’umidità dell’aria e combina i dati per offrire maggiori possibilità di utilizzo magari anche per valutare possibili formazioni di muffa. Uno strumento versatile e utile per la casa.

Flir System TG165 termometro a infrarossi

Il miglior termometro infrarossi professionale, da definire senza ombra di dubbio una termocamera tascabile. Il sistema Flir è tra i migliori sul mercato per la rilevazione delle temperature con una mappa in live view in grado di mostrare con precisione i vari valori. Sebbene dalla termocamera sia chiaramente visibile la sagoma di una persona se inquadrata, non è il caso di utilizzarla per la misurazione della temperatura corporea, sarebbe sprecata e non adeguata. Gli strumenti Flir sono professionali e devono restare in quell’ambito li.

Migliori termometri infrarossi in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai termometri laser, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori termometri infrarossi che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari strumenti, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il termometro che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

