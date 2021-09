Finalmente Siri parlerà in italiano su Apple TV e HomePod

La prossima settimana è in programma il rilascio ufficiale di tvOS 15 e con tale nuova versione del sistema operativo di Apple arriverà un’importante novità anche per noi italiani: l’assistente vocale Siri, infatti, otterrà il supporto alla nostra lingua su Apple TV e HomePod.

Allo stato attuale il colosso di Cupertino ha confermato soltanto la data di rilascio di iOS 15 e iPadOS 15, in programma per lunedì 20 settembre ma è probabile che per tvOS 15 l’attesa non sia destinata a durare molto oltre.

Con tvOS 15 Siri supporta la nostra lingua

Ad avere abilitato Apple Siri in italiano è stato Domenico Panacea, che ha pubblicato su Twitter anche il seguente video dimostrativo:

La voce neurale di Siri è più naturale del classico motore di sintesi.

In questo video apprezzerete la differenza.

Siri in italiano ora usa di default la voce neurale, ma talvolta utilizza quella normale.

Non succede solo su HomePod, anche su iPhone.

Io me ne accorgo subito. pic.twitter.com/hx1JmnWrOP — domenico panacea (@domenicopanacea) September 15, 2021

Panacea ci tiene a mettere in risalto come la voce neurale di Siri sia molto più naturale rispetto al classico motore di sintesi.

Ecco come attivare l’assistente vocale in lingua italiana:

nell’app Home premere a lungo sul proprio HomePod

quindi toccare Impostazioni e su Siri toccare “Lingua”

scorrere in basso fino a quando non si trova Italiano (Italia)

Sebbene Panacea mostri l’assistente vocale in funzione in italiano su un Apple HomePod, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che la funzionalità sarà supportata anche dal modello Mini.

Chi possiede uno di questi device, pertanto, non deve fare altro che attendere la prossima settimana per scoprire se sarà effettivamente rilasciato tvOS 15.

Ricordiamo che martedì sera Apple ha anche lanciato la nuova generazione del melafonino (potete trovare tutte le informazioni su iPhone 13 e iPhone 13 Mini qui e su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max qui).