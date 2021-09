iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8 hanno una data di rilascio ufficiale

Sono ore davvero piene di novità per gli amanti della mela morsicata dopo che, durante l’evento California Streaming, sono state svelate diverse novità tra cui i nuovi iPhone 13 e 13 Pro, i nuovi iPad 9 e iPad Mini 6 e il nuovo Apple Watch 7. Questi dispositivi saranno accompagnati dalle nuove versioni del software di Cupertino, iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8, che ora hanno una data ufficiale di rilascio.

iOS 15 e i nuovi major update di Apple arrivano il 20 settembre

iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8 sono stati presentati al WWDC 2021 tenutosi a giugno, e dopo un lungo periodo di beta testing, arriverà sui nostri dispositivi il 20 settembre. Per quanto riguarda iOS 15, Apple si è concentrata sullo sviluppo delle utili modalità Focus, che aiutano a gestire notifiche e avvisi in base alle esigenze dei momenti della giornata. Oltre a questo abbiamo apprezzato i sommari per le notifiche, miglioramenti sostanziali a FaceTime (che permetteranno di invitare anche utenti Windows e Android) e un refresh grafico per Safari.

Per gli iPad invece l’omonimo sistema operativo porta con sé alcune funzioni già viste su iOS 14 come la libreria delle app, widget ridimensionabili e tutto quel che arriverà su iOS 15. Oltre a ciò saranno implementati cambiamenti sul comportamento del multitasking grazie a un nuovo menù per lo split screen. Alcune di queste funzioni, come SharePlay, ovvero la possibilità di condividere video e audio durante le chiamate FaceTime arriveranno verso fine autunno.

Le novità per watchOS 8 sono sicuramente meno corpose ma aggiungono sicuramente qualcosa all’esperienza utente. Oltre al supporto della modalità Focus di iOS 15 troviamo la possibilità di avere nuovi tipi di carte d’identità e chiavi in Apple Wallet. Altri aggiustamenti sono stati eseguiti in funzione del nuovo Watch 7 grazie alle nuove watchfaces ed è stata aggiunta la nuova app Mindfulness che sostituisce e migliora Breathe. Insomma, le novità non fanno certo gridare al miracolo ma ogni nuova funzionalità è ben accetta e attendiamo il 20 settembre per il rilascio.