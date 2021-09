L’ottima presa intelligente di Xiaomi è in offerta su Amazon

Trasformare la propria casa in una vera smart home è un continuo crescendo fatto di piccoli passi in cui a poco a poco si aggiungono sempre più prodotti intelligenti da controllare tramite app e/o con gli assistenti vocali. Xiaomi è una delle aziende leader in questo settore e, quest’oggi, l’ottima presa intelligente Xiaomi Smart Plug è in offerta su Amazon a 8,99 euro.

Un ottimo prezzo per un dispositivo completo

In molti si chiedono quali sono i vantaggi offerti da una presa intelligente, ma in realtà basta acquistarne una per iniziare ad apprezzarli immediatamente. La gestione remota, anche quando non si è in casa, tramite la connessione alla rete Wi-Fi e all’applicazione per smartphone, offre la possibilità di gestire un’ampia gamma di prodotti anche quando non si è a casa.

Xiaomi Smart Plug, tramite l’appliazione Mi Home (link per Android | link per iOS), può essere programmata per spegnere o accendere un dispositivo a proprio piacimento, mentre il supporto agli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa offre piena libertà di controllo senza muovere un dito. Nonostante il prezzo molto economico non è necessario installare un hub esterno, né sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Se siete incuriositi dal prodotto e volete tuffarvi nell’incredibile mondo della smart home, la presa intelligente Xiaomi è disponibile in offerta al seguente link:

Acquista Xiaomi Smart Plug in offerta su Amazon

