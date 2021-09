Amazon Prime Video novità settembre 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di settembre 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese di fine estate non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Cenerentola (original)

Una delle novità senz’altro più attese di questo settembre 2021 targato Amazon Prime Video è Cenerentola, musical scritto e diretto da Kay Cannon con cover di canzoni firmate da alcuni degli artisti musicali più popolari. Una audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale, con protagonista un’ambiziosa giovane donna (Camila Cabello) con sogni più grandi del mondo in cui vive. Nel cast anche Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 settembre 2021.

Cenerentola, il trailer ufficiale

The Voyeurs (original)

Tra le novità Amazon Prime Video da non perdere a settembre anche The Voyeurs, thriller scritto e diretto da Michael Mohan. Dopo essersi trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, una giovane coppia si interessa sempre di più alla vita sessuale dei vicini che vivono dall’altra parte della strada. Quella che inizialmente era solo innocente curiosità si trasforma in una malsana ossessione quando i due scoprono che si sta consumando un tradimento. Tentazione e desiderio per un intreccio con conseguenze mortali.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 settembre 2021.

The Voyeurs, il trailer ufficiale

Everybody’s Talking About Jamie (original)

A settembre arriva su Amazon Prime Video Everybody’s Talking About Jamie, film con Max Harwood ispirato a vicende reali. Jamie New è un adolescente di Sheffield che sogna una vita sul palcoscenico e vuole rivelare la sua ambizione di diventare una drag queen. La sua migliore amica e la madre lo sostengono, mentre il padre, una tutor e alcuni compagni di scuola decisamente meno. Il ragazzo proverà a vincere i pregiudizi attraverso numeri musicali travolgenti e colorati per guadagnarsi un posto sotto i riflettori.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 17 settembre 2021.

Everybody’s Talking About Jamie, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Banksy – L’arte della ribellione – 1 settembre

– 1 settembre Batman Begins – 1 settembre

– 1 settembre Il cavaliere oscuro – 1 settembre

– 1 settembre Il cavaliere oscuro – Il ritorno – 1 settembre

– 1 settembre Batman – 1 settembre

– 1 settembre Batman Returns – 1 settembre

– 1 settembre Batman Forever – 1 settembre

– 1 settembre Batman & Robin – 1 settembre

– 1 settembre The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro – 1 settembre

– 1 settembre Grease – Brillantina – 1 settembre

– 1 settembre I due carabinieri – 1 settembre

– 1 settembre In viaggio con papà – 1 settembre

– 1 settembre L’amore è eterno finché dura – 1 settembre

– 1 settembre Braven – Il coraggioso – 1 settembre

– 1 settembre Compagni di scuola – 1 settembre

– 1 settembre Borotalco – 1 settembre

– 1 settembre Viaggi di nozze – 1 settembre

– 1 settembre Bianco rosso e Verdone – 1 settembre

– 1 settembre T2 Trainspotting – 2 settembre

– 2 settembre Southpaw – L’ultima sfida – 2 settembre

– 2 settembre Un’occasione da Dio – 3 settembre

– 3 settembre Tuttapposto – 4 settembre

– 4 settembre Marianne & Leonard: Parole D’Amore – 4 settembre

– 4 settembre Elephant White – 7 settembre

– 7 settembre Tomiris – Principessa guerriera – 9 settembre

– 9 settembre Il giustiziere della notte – 9 settembre

– 9 settembre Brooklyn’s Finest – 9 settembre

– 9 settembre Il fidanzato di mia sorella – 10 settembre

– 10 settembre Le nuove avventure di Aladino – 10 settembre

– 10 settembre 12 Soldiers – 11 settembre

– 11 settembre Lupin III – Il castello di Cagliostro – 13 settembre

– 13 settembre Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia – 13 settembre

– 13 settembre Lupin III – La pietra della saggezza – 13 settembre

– 13 settembre Jurassic City – 13 settembre

– 13 settembre Tutti Per Uma – 15 settembre

– 15 settembre Puerto Escondido – 15 settembre

– 15 settembre Super 8 – 15 settembre

– 15 settembre Amnesia – 15 settembre

– 15 settembre Camerieri – 15 settembre

– 15 settembre Tutti gli uomini del deficiente – 15 settembre

– 15 settembre The Putin Interviews – 15 settembre

– 15 settembre Le Bal des Folles (original) – 17 settembre 2021

(original) – 17 settembre 2021 Se mi vuoi bene – 18 settembre

– 18 settembre Dolittle – 19 settembre

– 19 settembre Chain of Command – 20 settembre

– 20 settembre Il giudizio – 20 settembre 2021

– 20 settembre 2021 Wildlife – 21 settembre

– 21 settembre Run with the Hunted – 23 settembre

– 23 settembre Fuga dal matrimonio – 23 settembre

– 23 settembre Birds of Paradise – 24 settembre 2021

– 24 settembre 2021 Sicario – 24 settembre

– 24 settembre The Ramen Girl – 28 settembre

– 28 settembre Playmobil – 30 settembre

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Sonic – Il film – 9 settembre 2021

Ti presento Sofia – 30 settembre 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Voltaire High (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di settembre lato serie TV abbiamo Voltaire High, drama storico Amazon Original in otto episodi di produzione francese. Nel settembre 1963 il Voltaire diventa un liceo misto e per la prima volta un gruppo di ragazze farà lezione insieme ai ragazzi: una vera rivoluzione. La serie fa nuova luce su temi ancora attuali, con adulti e adolescenti che entrano in contatto, non sempre trovando ciò che stavano cercando, ma imparando a vivere insieme nella quotidianità.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 settembre 2021.

Voltaire High, il trailer ufficiale (in arrivo)

Back to the Rafters (original)

A sei anni di Packed to the Rafters, torna sul “piccolo” schermo la famiglia protagonista della popolare serie australiana per un’ultima stagione in Back to the Rafters. Dave e Julie hanno una nuova vita in campagna con la figlia più giovane, ma mentre tutti si riuniscono a Sidney per il loro 35esimo anniversario, le circostanze li costringono di nuovo a stiparsi nella casa con 2 camere da letto di Ben.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 17 settembre 2021.

Back to the Rafters, il trailer ufficiale

Dinner Club (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di settembre 2021 troviamo la nuova serie Original di produzione italiana Dinner Club, con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Carlo Cracco. I protagonisti sono impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d’Italia, alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie del nostro Paese e delle tradizioni locali.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 24 settembre 2021.

Dinner Club, il teaser trailer ufficiale

Goliath – stagione 4 (finale) (original)

Su Prime Video da non perdere la quarta e ultima stagione di Goliath, serie TV Amazon Original con il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton che torna a vestire i panni dell’avvocato Billy McBride. L’uomo torna alle sue origini di avvocato al seguito di Patty (Nina Arianda), che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale di San Francisco. Proveranno a smantellare l’industria degli oppioidi, uno dei più grandi “Golia” degli Stati Uniti.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 24 settembre 2021.

Goliath 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

E.R. – Medici in prima linea (stagioni 1-15) – 1 settembre

– 1 settembre Transformers: Prime (stagione 1) – 1 settembre

– 1 settembre Winx Club (stagione 8) – 1 settembre

– 1 settembre Fear the Walking Dead (stagione 6) – 5 settembre

– 5 settembre Grey’s Anatomy (stagione 16) – 6 settembre

– 6 settembre PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 LuLaRich (original) – 10 settembre 2021

(original) – 10 settembre 2021 44 gatti (stagioni 1-2) – 11 settembre

– 11 settembre Do, Re & Mi (original) – 17 settembre 2021

(original) – 17 settembre 2021 Savage X Fenty Show Vol. 3 (original) – 24 settembre 2021

Purtroppo questo mese abbiamo anche due serie TV in scadenza:

Fargo (stagioni 1-3) – 8 settembre 2021

Bones (12 stagioni) – 14 settembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

