Apple TV+ novità settembre 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di fine estate, che vede qualche novità interessante.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a settembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

9/11 Inside the President’s Room (original)

Vent’anni dopo i tragici eventi dell’11 settembre 2001, arriva su Apple TV+ il documentario 9/11 Inside the President’s Room co-prodotto da Apple e BBC. Offre interviste esclusive con il presidente George W. Bush, il suo capo di gabinetto e i consiglieri più stretti che erano in carica quel giorno, con gli spettatori che potranno vedere da vicino le azioni del governo in risposta ai rapporti dei primi minuti: all’inizio parlano di incidente, ma tutto cambia quando diventa evidente la natura dell’attività terroristica.

Disponibile su Apple TV+ dall’1 settembre 2021.

9/11 Inside the President’s Room, il trailer ufficiale

Come From Away (original)

Su Apple TV+ arriva a settembre 2021 Come From Away, musical che trae origine dagli eventi dell’11 settembre 2001 e che è stato filmato a Broadway. Racconta la storia di 7000 persone rimaste bloccate nella piccola città di Gander, sull’isola di Terranova (Canada), dopo che tutti i voli negli Stati Uniti sono stati sospesi. Mentre la gente del posto accoglie gentilmente gli “stranieri” nella loro comunità, tutti elaborano quanto successo: riusciranno a trovare amore, risate e nuova speranza.

Disponibile su Apple TV+ dal 10 settembre 2021.

Come From Away, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Morning Show – stagione 2 (original)

Tra le novità Apple TV+ da non perdere a settembre 2021 c’è la seconda stagione di The Morning Show. La pluripremiata serie TV con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon riprende da dove si era interrotta la scorsa stagione con gli eventi che hanno scombussolato lo studio televisivo, senza perdere di vista l’attualità del COVID-19. Tra le new entry nel cast anche Valeria Golino, che interpreta una regista italiana di documentari.

Disponibile su Apple TV+ dal 17 settembre 2021.

The Morning Show 2, il trailer ufficiale

Fondazione (original)

Le novità Apple TV+ di settembre 2021 includono Fondazione, la serie TV di David S. Goyer tratta dai romanzi di Isaac Asimov. Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon annuncia l’imminente caduta dell’Impero in seguito a una premonizione, insieme a una banda di seguaci si avventura ai confini della galassia nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Intanto i Cleon, stirpe di imperatori al potere, temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi.

Disponibile su Apple TV+ dal 24 settembre 2021.

Fondazione, il trailer ufficiale

The Problem With Jon Stewart (original)

Su Apple TV+ arriva The Problem With Jon Stewart, serie di attualità con l’acclamato presentatore, scrittore, produttore, regista e attivista. In ogni episodio approfondisce gli argomenti più importanti del momento e parte del dibattito nazionale, confrontandosi con le persone interessate e con coloro che hanno contribuito a crearne l’impatto mediatico. Lo stesso giorno dell’uscita debutta anche il podcast ufficiale della serie.

Disponibile su Apple TV+ dal 30 settembre 2021.

The Problem With Jon Stewart, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Doug il robot curioso (stagione 2) – 17 settembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

